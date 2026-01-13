Alpha Media compra el 50% de Bravo TV e ingresa en el negocio de la televisión abierta

Alpha Media, el conglomerado encabezado por el empresario Marcelo Fígoli, desembarcó en la televisión abierta. La compañía adquirió el 50% de Bravo TV, hasta ahora en manos del Grupo Perfil.

El acuerdo, confirmado por ambas partes, incluye además la entrada de Alpha Media en la gestión de contenidos del canal y contempla una cláusula que habilita la compra del 100% de Bravo en un plazo de un año. El desembarco representa un salto estratégico para el grupo, que hasta ahora tenía presencia en radio, vía pública, noticias y contenidos digitales.

Bravo TV -el séptimo canal de aire del país- inició sus transmisiones en marzo de 2022, en ese entonces como una sociedad entre Perfil -propiedad de la familia Fontevecchia- y el Grupo Olmos -comandado por Raúl Olmos y dueño de Crónica y BAE. Ese esquema se mantuvo hasta finales de 2024, cuando Perfil tomó el control total del canal.

La adquisición se alinea con el plan de crecimiento sostenido de Alpha Media, que en los últimos años avanzó en la integración de activos en distintos segmentos del ecosistema de medios. El grupo posee hoy las radios Rivadavia, Splendid, Rock & Pop y Metro Power Hits; la agencia de noticias Noticias Argentinas; Grupo Vía, especializado en vía pública; y diversas plataformas digitales y productoras de contenido.

“La integración de Bravo TV marca un nuevo hito en la estrategia de Alpha Media para construir un grupo de medios moderno, competitivo y con visión de largo plazo, combinando audiencias masivas, contenidos relevantes y soluciones comerciales integradas para el mercado argentino”, aseguraron desde Alpha Media en un comunicado.

Por su parte, Perfil permanecerá concentrado en su propio ecosistema de medios, que abarca Net TV, Caras TV y Canal Económico; las radios Perfil y Horizonte; el diario Perfil; y las revistas Noticias, Caras y Fortuna.

Un reacomodamiento en el mapa mediático

La operación se inscribe en un contexto de reconfiguración del mapa de medios argentino. El movimiento más relevante fue registrado por Telefe en octubre: después de casi un año de negociaciones, la compañía estadounidense Paramount aceptó la oferta del grupo local.

El empresario rosarino Gustavo Scaglione se convirtió en el nuevo dueño del canal, asociado en la operación con José Luis Manzano. En el camino habían quedado otras dos propuestas: una de Alpha Media y otra de un grupo inversor liderado por Tomás Yankelevich, el hijo de Gustavo, histórico director artístico de Telefe.

Scaglione está al frente de un holding que controla más de 30 medios de comunicación a nivel nacional -incluyendo diarios, señales de televisión, radios y servicios de streaming. Fuentes cercanas a la operación, precisaron que Scaglione liderará el canal y no descartaron sumar nuevos socios en el futuro.