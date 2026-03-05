Transformación productiva: la apuesta por una inteligencia artificial que decide y ejecuta en la industria

En un contexto en el que la inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en un eje de competitividad, la discusión ya no gira solo en torno a modelos generativos, sino a sistemas capaces de operar procesos complejos en tiempo real. Esa fue una de las ideas centrales que compartió Srini Shankar, CEO de GlobalLogic, durante su visita a Buenos Aires en el marco del evento interno “Conexión Latam”.

Para el ejecutivo, el cambio de paradigma es claro. “Durante los últimos años, la IA ha permanecido en gran medida en una fase experimental para muchas organizaciones: un conjunto de soluciones puntuales que aportan eficiencias incrementales, pero cuyas soluciones a menudo no logran un retorno significativo y sostenido”, explicó.

Ahora, sostiene, se abre una nueva etapa. “La Agentic AI tiene el potencial de cambiar esta dinámica, pasando de proyectos aislados hacia una infraestructura estratégica que impulsa a la empresa. Es un punto de inflexión crítico que puede transformar la IA de una herramienta de optimización o productividad a una plataforma de lanzamiento para la revolución del modelo de negocio”.

De la automatización a los “compañeros digitales”

En términos prácticos, este salto implica integrar agentes de software autónomos en el corazón de las operaciones. “Estos agentes inteligentes actúan como compañeros de equipo digitales siempre activos que planifican, deciden y aprenden a gran escala”, describió Shankar.

El impacto atraviesa todas las áreas: desde ventas y marketing —donde los sistemas pueden redactar propuestas o identificar clientes potenciales— hasta recursos humanos, con asistentes que emparejan candidatos o diseñan trayectorias de aprendizaje personalizadas. “Los agentes pueden aplicarse, y lo harán, en todas las funciones del negocio (…) para lograr incrementos de productividad exponenciales, aumentar los ingresos y reducir los costos”, aseguró.

La discusión se vuelve aún más relevante en sectores industriales, donde la convergencia entre tecnología de la información (IT) y tecnología operativa (OT) redefine procesos tradicionales.

La IA industrial y el nuevo ciclo de vida tecnológico

En paralelo a esta evolución, GlobalLogic avanza en su integración con Hitachi Digital Services, una convergencia que, según la compañía, busca acelerar la digitalización industrial a escala global.

“GlobalLogic aporta fortalezas excepcionales en ingeniería de productos, digital e integrada, datos e inteligencia artificial, nube e inteligencia artificial física, mientras que Hitachi Digital Services añade capacidades complementarias en modernización de la nube, datos e inteligencia artificial, ingeniería de fiabilidad, tecnología operativa y operaciones de gestión”, explicó el CEO.

Srini Shankar y Sebastián Bainer.

La integración permite cubrir todo el ciclo de vida: “Desde el discovery y el diseño hasta la construcción y la gestión”, señaló. Y agregó: “Juntos, podemos ampliar nuestro alcance y amplificar nuestro impacto más allá de lo que podríamos hacer por separado”.

En la práctica, la llamada “IA industrial” se traduce en aplicaciones concretas como el mantenimiento predictivo —que anticipa fallas en equipos a partir del análisis de datos— o asistentes que guían a técnicos en tiempo real para resolver problemas complejos. Lejos de las imágenes futuristas, el foco está en eficiencia, seguridad y continuidad operativa.

América Latina como ancla estratégica

En este nuevo mapa global, América Latina ocupa un lugar central. “América Latina no solo es importante para GlobalLogic y el Grupo Hitachi, sino que esta región es un ancla estratégica fundamental para nuestra expansión global y un motor clave para la innovación y el talento”, afirmó Shankar.

El atractivo combina escala y cercanía: más de dos millones de profesionales tecnológicos, más de 220.000 graduados STEM por año y una fuerte afinidad cultural y horaria con América del Norte. “La coincidencia casi total de la jornada laboral con la de Norteamérica favorece los ciclos de retroalimentación de alta velocidad que requiere el desarrollo ágil y moderno de software impulsado por la inteligencia artificial”, destacó.

A eso se suma un diferencial menos cuantificable, pero igual de relevante: diversidad y creatividad en la resolución de problemas, claves en proyectos complejos de ingeniería digital.

Rodrigo Cofiño, Vishal Anand, Sebastían Bainer, Srini Shankar y equipo. MATYAS BLOO

Argentina, más que delivery

Dentro de ese ecosistema regional, Argentina aparece como un nodo estratégico. “Mi visita tiene como objetivo reforzar que Argentina es mucho más que un centro de delivery: es un polo de talento e innovación para GlobalLogic”, sostuvo el ejecutivo.

El país, señaló, combina universidades de referencia y una sólida formación en ingeniería con un perfil profesional creativo y adaptable. “Al aprovechar este talento nearshore especializado, podemos acelerar el desarrollo y la implementación de plataformas y productos complejos basados en inteligencia artificial para nuestros clientes globales”, explicó.

El desafío hacia adelante no será solo tecnológico. Para Shankar, la competitividad dependerá de adoptar la IA con foco en objetivos concretos de negocio y de invertir en capacidades humanas. “La fuerza laboral debe ser flexible, capaz de desenvolverse tanto en el panorama digital del software y los datos como en la realidad física de los procesos industriales”, concluyó.

En una etapa en la que la inteligencia artificial deja de ser experimental para convertirse en infraestructura, la discusión ya no es si las empresas la adoptarán, sino cómo y con qué velocidad lo harán. Y, en ese escenario, la región busca consolidarse como parte activa del nuevo entramado industrial global.

