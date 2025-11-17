Un modelo de negocio que escala. La cadena de fast food nacional más grande apuesta a las franquicias

El sistema de franquicias se afianza como uno de los motores del crecimiento empresarial en la Argentina. En el sector gastronómico, Mostaza, la cadena de fast food nacional más grande, redobla su apuesta por este formato con el objetivo de fortalecer su presencia local e impulsar una estrategia de expansión que combina federalización e internacionalización.

Con 209 sucursales en operación y presencia en todas las provincias argentinas —además de Uruguay y Paraguay—, durante 2025 la compañía prevé alcanzar las 25 aperturas, consolidando su presencia local y evaluando su llegada a Chile, Estados Unidos y España. Un plan que refleja la madurez de un modelo de negocio sustentable, con foco en el desarrollo de franquiciados a lo largo de todo el país.

Un modelo que crece y se adapta

“Más de la mitad de nuestros locales funcionan bajo el sistema de franquicias. Es un esquema que no solo nos permitió crecer en Argentina, sino que ya exportamos a otros países de la región”, explica Pablo De Marco, Director de Expansión de Mostaza.

El formato más elegido es el Mostaza All In One, que integra todos los canales de venta: Drive Thru, tótems de autoservicio, aplicación propia y alianzas con plataformas de delivery. Esta propuesta omnicanal potencia la rentabilidad y mejora la experiencia del cliente.

A la par, se ofrecen versiones adaptadas a distintos espacios, como los Front Stores de 300 metros cuadrados para vía pública o Mall de 100 metros cuadrados ubicados en shoppings. En todos los casos, la compañía sostiene tres pilares fundamentales: bajo riesgo, alta escalabilidad y rendimiento comprobado.

Inversión y retorno

El costo estimado para poner en marcha una franquicia oscila entre los USD 700.000 y USD 1.000.000, con un contrato inicial de seis años renovables. El tiempo promedio de recupero se ubica entre tres y cuatro años, lo que convierte al modelo en una opción atractiva para quienes buscan un negocio sólido, con respaldo operativo y de marca.

El crecimiento de Mostaza también impulsa la generación de empleo joven: en lo que va de 2025, la empresa incorporó más de 4.500 colaboradores y planea sumar otros 500 antes de fin de año, en gran parte a través de programas de primer empleo destinados a jóvenes menores de 21 años.

Una oportunidad con respaldo y proyección

Con más de 25 años de trayectoria, Mostaza se consolida como una de las cadenas de fast food más relevantes de la región. Su modelo de franquicias no solo refuerza el posicionamiento de marca, sino que también abre la puerta a emprendedores que buscan una oportunidad sólida, con respaldo comprobado y la garantía de formar parte de una marca con presencia en todo el país.

Si estás interesado en tener tu propia franquicia, visitá el sitio oficial de franquicias de Mostaza en mostazaweb.com.ar/franquicias o escribí a franquicias@mostazaweb.com.ar para recibir más información.

_______________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.