Vuelven los argentinos a Europa: el sector aéreo se recupera y la ruta Buenos Aires-Madrid es de las más demandadas

Los dos años de pandemia generaron un fuerte golpe para la industria aeronáutica. Se cerraron las fronteras a nivel internacional, la población se vio obligada a recluirse en sus casas y el turismo pareció ser algo lejano durante varios meses. En el caso de Air Europa, la firma pasó de tener unos 200 vuelos diarios en todo el mundo a tan solo uno: la conexión Palma-Madrid, para transportar personal sanitario y de seguridad. Sin embargo, en este 2022, la industria empezó a tomar vuelo nuevamente. Las aerolíneas recuperaron la totalidad de los destinos y hoy los argentinos ocupan un lugar clave en el negocio de las compañías europeas.

“Ya podemos decir que hemos dejado la pandemia atrás. Desde abril, la demanda empezó a subir, y hasta el momento no hemos encontrado techo. Estamos con ocupaciones arriba del 90%, aunque algunas rutas se posicionan con una ocupación arriba del 96% en septiembre. La explosión de la demanda ha sido impresionante y, si tuviésemos más aviones, claro que aumentaríamos la frecuencia, porque el ticket medio se ha incrementado mucho. Pese a la crisis mundial, no vemos señales de un debilitamiento en las ventas”, consideró Bernardo Botella, gerente de Ventas de Air Europa, quien durante su visita a la Argentina tuvo un mano a mano con LA NACION.

Para el ejecutivo de la compañía española, hoy la ruta Madrid-Buenos Aires es “una de las mejores, si no es acaso la mejor que tenemos”. Con una ocupación que promedia el 90% desde que empezó el año, los dos únicos destinos que se pueden llegar a comparar en demanda son Miami-Madrid y Nueva York-Madrid. Eso abre la puerta a que, para 2024, cuando Air Europa comience a incorporar 15 nuevos aviones a su flota (tras un acuerdo con AerCap Holdings), la firma aeronáutica podría incrementar sus frecuencias hacia la Argentina. “Habrá que analizarlo. Pero con los nuevos aviones, esa ruta podría tardar 40-50 minutos menos que la competencia”, adelantaron.

Actualmente, la firma tiene dos destinos internacionales en el país: Buenos Aires y Córdoba. En el primer caso, en el acumulado enero-julio se realizaron 398 vuelos y viajaron 121.077 pasajeros. Teniendo en cuenta que la disponibilidad de asientos fue de 134.644, viajaron 90% llenos. En cambio, la ruta Córdoba-Asunción-Madrid tuvo 90.835 asientos y se ocuparon 81.731 (90%), a lo largo de 281 vuelos. “Es una ruta que tiene todos los nichos que vuelan, los segmentos donde estamos atrás”, remarcó Diego García, director Regional América de Air Europa.

Para los ejecutivos de la compañía, la ruta Madrid-Buenos Aires es "la número uno".

Según dijo, la fuerte demanda en el país no se puede explicar por un único componente. Por un lado, existe un segmento de la población argentina “entre el 5% y 10% en la punta de la pirámide”, que todos los años visita Europa y “elige los aviones más modernos”. Otro tanto, por el efecto “golondrina”, es decir, profesionales que migran dependiendo de las estaciones para poder conseguir trabajo en el hemisferio donde haya invierno (como instructores de esquí) o verano (como los guardavidas).

“Además, llevamos de tres a cuatro generaciones de españoles y argentinos viviendo en ambas puntas del Atlántico. Hay un plan para visitar amigos y familia que es muy fuerte en ambas direcciones, un flujo de viajeros que se ve más demandado sobre todo durante las fiestas, como Semana Santa, las fiestas de fin de año, cuando se paga una tarifa mayor. Hay un cuarto factor, que es que Buenos Aires es una capital muy fuerte, bastante parecida a Europa, que la gente gusta de visitar. Y por último, porque hay mucha inversión argentina yéndose a Europa, un continente más estable, con moneda dura. Todos esos flujos hacen que sea una de las rutas más rentables”, completó García.

¿Se encarecieron los viajes pospandemia?

No es solo una sensación de los viajeros: los pasajes aumentaron considerablemente en lo que va del año. No obstante, no se trató de un incremento por demanda ni para recuperar parte de las pérdidas de 2020, sino por el estallido de la guerra Rusia-Ucrania en febrero último. El precio de los combustibles empezó a trepar y las aerolíneas tuvieron que acompañarlo, ya que es el mayor costo que tienen a la hora de transportar pasajeros. Hoy, un ticket está 30% más caro en moneda dura frente a 2019.

“Otros costes también subieron por la inflación, pero no a la misma velocidad que los combustibles, que fue bestial. Gracias a que en la compañía tenemos demanda, estamos logrando repercutir en el mercado el incremento al alza de los combustibles. Si los precios vuelven a los que había en 2019, a medida que se acomoden las cosas, deberíamos ver alguna baja en los precios. No veremos los valores que había en ese entonces, pero al menos será algo menos que ahora”, relató Botella.

De cara a lo que se viene, los planes son ambicioso. Sobre todo luego de que el mes pasado la multinacional International Airlines Group (IAG) se sumara como accionista de Air Europa. Según adelantaron desde la firma, el plan de negocios es apostar por la clase “business” (primera clase). Consideran que hay demanda, y que la gente está dispuesta a pagar un ticket más caro en pos de una mayor comodidad y cantidad de servicios. Actualmente, el ratio de diferencia frente a un pasaje turista es de 3 a 1. Tres veces más caro.

En parte, a eso se debe la incorporación de cinco Boeing 787-9 Dreamliner y diez Boeing 737 MAX, que entrarán a formar parte de la flota entre 2024 y 2026. El primer modelo se destaca dentro del mercado aeronáutico, porque permite reducir el dióxido de carbono en un 20% y el ruido en un 60%. En cambio, el segundo es uno de los aviones “de un solo pasillo más exitosos del sector”, dijeron.

“Estos aviones que incorporamos tienen asientos que se hacen cama y todos tienen acceso a pasillo, porque son asientos con mucha privacidad. Lo que el viajero de bussiness quiere. Eso es una apuesta fuerte que estamos realizando y vamos a terminar el 2024 con 49 aviones, todos Boeing, que nos permitirá seguir consolidándonos con una de las flotas más modernas que opera en América y Europa. La antigüedad de los aviones es de tres años promedio”, sumó.