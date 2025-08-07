Ni apuestas, ni promesas millonarias: cómo es el curso que les enseña finanzas a los estudiantes bonaerenses

“Rico.en.Data” se llama la capacitación que el Banco Provincia está impartiendo en los terceros años de las escuelas públicas bonaerenses. Con foco en la “riqueza del conocimiento”, apunta a ofrecer teoría y práctica para que chicos y chicas puedan tomar decisiones responsables en su economía personal

Los y las jóvenes muestran hoy algunas inquietudes específicas sobre la administración del dinero, cuestiones que abarcan desde nociones de economía cotidiana –como ingresos, gastos, presupuesto– hasta diferencias entre ahorrar, invertir y apostar. También conceptos clave para evitar fraudes y estafas. Las nuevas tecnologías de pago digitales juegan a la vez un rol decisivo en la bancarización de este segmento: según reveló un estudio reciente entre jóvenes de 14 y 15 años, 9 de cada 10 de ellos usan alguna billetera digital.

“Rico.en.Data” se llama el curso que el Banco Provincia está impartiendo en las escuelas secundarias bonaerenses para ofrecerles a las y los jóvenes una educación financiera sólida, útil para la vida cotidiana y conectada con el momento actual. Ya los realizaron más de 21 mil estudiantes de tercer año.

La meta del programa -que Banco Provincia creó en coordinación con la Dirección de Cultura y Educación bonaerense– pasa por brindar a las y los jóvenes una caja de herramientas bien concretas y prácticas para que puedan tomar mejores decisiones sobre su economía personal, con foco en una formación ciudadana crítica.

Rico.en.Data en la Feria del Libro 2025.

¿Por qué el nombre “Rico.en.Data”? El gerente de Comunicación del banco, Juan Cancelli, lo explica con estas palabras: “En redes sociales las y los jóvenes están expuestos a personajes con dudosas cualidades que les prometen hacerse millonarios rápidamente. Por eso este curso valora el conocimiento: ser ‘rico en data’ significa contar con las herramientas financieras que se pueden aplicar en la vida cotidiana. Es una propuesta de sentido que resalta la importancia de la educación en la toma de decisiones financieras responsables”.

Actualmente, hay 27 formadores que recorren toda la provincia, quienes ya dictaron 1.124 cursos en 619 escuelas y capacitaron a más de 32 mil estudiantes. Una encuesta realizada tras los primeros tres meses de lanzado el programa arrojó que al 97% de los chicos y chicas que tomaron la capacitación la información “les resultó útil para su vida diaria”.

“Desde que iniciamos la gestión entendimos que la educación financiera es un valor importante que debemos abordar”, señala Cancelli. Y aclara: “Sin embargo, bajo ese paraguas a menudo se esconden empresas privadas o fintech que buscan ofrecer negocios, rentabilidades rápidas y formas de inversión que no siempre están bien explicadas. Por eso entendimos que, como banco público, debíamos ofrecer herramientas que sirvan a las personas de todas las edades”.

Rico.en.Data presente en las escuelas.

El curso dura 75 minutos y tiene una metodología bien dinámica e interactiva que incluye material audiovisual. El cierre es con una actividad grupal, y al final cada participante recibe un diploma y un cuadernillo impreso con un glosario y material complementario para seguir aprendiendo.

Un podcast para ordenar las finanzas personales

“Rico.en.Data” se encuentra en plena ampliación del universo de lo que sucede en el aula: la banca pública bonaerense acaba de lanzar en sus cuentas oficiales de Spotify y YouTube un podcast bajo el mismo nombre y conducido por la economista Cande Botto. Los cinco episodios que integran el ciclo fueron grabados en el estudio audiovisual Aldo Ferrer de Banco Provincia, en Chacarita.

Los dos primeros capítulos -sobre “Ingresos y egresos” y “Cómo armar un presupuesto sin volverte loco” ya están en línea, en tanto las nuevas entregas se sumarán cada quince días. El ciclo se propone indagar acerca de las ventajas de invertir y los peligros de las apuestas online, como así también en el rol de los bancos y las billeteras digitales para manejar el dinero de forma segura y eficiente.

También está disponible para descargar el cuadernillo digital de educación financiera de Rico.en.Data que ya se puede compartir, imprimir y utilizar como material de consulta y apoyo educativo.

El programa, que ya va por su segunda edición, alcanzará a lo largo de este 2025 a los 135 municipios bonaerenses: en total, será realizado por más de 171 mil estudiantes de tercer año de más de 2.500 colegios secundarios públicos.

Quienes quieran conocer más, pueden consultar la web oficial de programa.

