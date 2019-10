Nobel de Economía para nuevas formas de combatir la pobreza

La francesa Esther Duflo y su marido, Abhijit Banerjee, ambos del MIT Fuente: AFP

La Academia Sueca destacó que los tres investigadores habían abordado el problema a través de una óptica renovada; su trabajo experimental tiene un impacto inmediato en el mundo real y permite mejorar las políticas públicas, señaló

Rafael Mathus Ruiz 15 de octubre de 2019

WASHINGTON.- Tres economistas que marcaron un nuevo rumbo en el combate contra la pobreza al mejorar el diseño de políticas públicas a través de innovadoras investigaciones fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía "por su enfoque experimental para aliviar la pobreza global".

Abhijit Banerjee, un economista indio nacido en Calcuta; Esther Duflo, francesa, la segunda mujer en ser galardonada con el Nobel de Economía y, a sus 46 años, la persona más joven en recibirlo, y Michael Kremer, estadounidense, fueron reconocidos por la Academia Nacional Sueca por haber sentado las bases para mejorar las políticas destinadas a ayudar a los más pobres.

"Los galardonados de este año han demostrado cómo se puede abordar el problema de la pobreza global dividiéndolo en una serie de preguntas más pequeñas, pero más precisas, a nivel individual o grupal", indicó la Academia, que destacó el "nuevo enfoque" diseñado por los investigadores para atacar uno de los problemas más antiguos y dramáticos que ha intentado resolver la economía.

Hoy, pese a los progresos de las últimas décadas, más de 700 millones de personas subsisten en el mundo con "ingresos extremadamente bajos", destacó la Academia. Ante cada interrogante acerca de cómo ayudarlos mejor, Banerjee, Duflo y Kremer buscaron la respuesta con un abordaje práctico: un experimento de campo especialmente diseñado para encontrar la mejor alternativa.

"En solo veinte años, este enfoque ha reestructurado completamente la investigación en el campo conocido como economía del desarrollo. Esta nueva investigación ahora está brindando un flujo constante de resultados concretos, ayudando a aliviar los problemas de la pobreza global", sostuvo la Academia.

Banerjee y Duflo, profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, según sus siglas en inglés), colaboraron estrechamente con Kremer, quien enseña en la Universidad de Harvard. Banerjee y Duflo no solo comparten el premio y su trabajo: ambos están casados y tienen dos hijos. Banerjee fue uno de los supervisores de Duflo cuando ella completó su doctorado en el MIT.

Para la Argentina, el galardón a este tema tiene un valor especial. La pobreza creció más de ocho puntos en un año y afecta al 35,4% de la población, según la última medición del Indec.

Michael Kremer, de Harvard Fuente: AP

El Nobel de Economía suele ser otorgado a investigaciones teóricas, pero el reconocimiento a los tres investigadores distingue su trabajo experimental, que tiene un impacto inmediato en el mundo real, pero también en la evolución de la teoría económica. Banerjee y Duflo escribieron un libro, Poor Economics, que se ha convertido en un texto de referencia en la lucha contra la pobreza.

"Es maravilloso recibir este premio, pero es particularmente maravilloso, creo, porque es un premio no para nosotros, sino para todo el movimiento", celebró Banerjee, en una conferencia de prensa en el MIT. "Es un movimiento del que resulta que estamos al principio, es más que nada suerte. Pero se ha convertido en un movimiento global, con más de 400 profesores", dijo.

Los investigadores descubrieron, por ejemplo, que las tasas de vacunación -cruciales para prevenir enfermedades- aumentan drásticamente si el personal responsable está siempre en las clínicas y se entrega "una bolsa de lentejas" de un kilo por cada vacuna que se aplica.

Duflo explicó en la conferencia de prensa que en los lugares donde nada particular se hizo las tasas de vacunación al final del experimento eran del 5%, pero en los lugares donde se aplicó el programa y se ofreció el "incentivo", la tasa de vacunación saltó hasta el 37%. Sus experimentos también encontraron impactos positivos pequeños en las inversiones de pequeños negocios encarados con microcréditos. También realizaron varios experimentos en educación en Kenia y en la India, seguidos por investigaciones en salud, acceso al crédito y la adopción de nuevas tecnologías. Los proyectos permiten ver qué funciona y qué no, y cómo la gente y los gobiernos reaccionan a políticas particulares.

Duflo también dejó un mensaje sobre la igualdad de género, al ser apenas la segunda mujer en recibir el galardón. "No hay suficientes mujeres en economía, en todos los niveles. No hay suficientes estudiantes de grado que elijan economía, no hay suficientes estudiantes de posgrado, no hay suficientes profesores asistentes y permanentes", dijo.

En una de las primeras entrevistas que brindó tras recibir el premio, Duflo criticó un ecosistema en el cual los vínculos en la profesión pueden llegar a ser poco "propicios" para las mujeres. "Demostrar que es posible que una mujer tenga éxito y que se la reconozca por su éxito, espero inspirar a muchas otras mujeres a seguir trabajando y a muchos otros hombres a darles el respeto que se merecen, como todo ser humano", apuntó.