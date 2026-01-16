¿Puede un ganador del Nobel entregar su premio?

WASHINGTON.- En un intento por recuperar centralidad en la transición venezolana, María Corina Machado le ofreció este jueves su Premio Nobel de la Paz al presidente Donald Trump, quien en reiteradas ocasiones dijo considerarse merecedor del galardón. El gesto se produjo tras un encuentro a puertas cerradas en la Casa Blanca y buscó reforzar el vínculo político con Washington en un momento en que la dirigente opositora aparece desplazada del eje de poder.

La iniciativa, sin embargo, desató una inmediata polémica: ¿puede un laureado “entregar” su Nobel? La respuesta llegó desde Oslo. El Instituto Noruego del Nobel aclaró que el Premio Nobel de la Paz no puede ser transferido, compartido ni revocado, luego de que Machado sugiriera públicamente que podría ceder su distinción —obtenida en 2025— al mandatario estadounidense.

El instituto afirmó que la decisión de otorgar un Premio Nobel es permanente, citando los estatutos de la Fundación Nobel, que no admiten apelaciones. “Una vez anunciado el Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otras personas”, afirmó en el comunicado. “La decisión es definitiva y válida para siempre”, añadió.

Ana Corina Sosa, hija de la líder oopositora venezolana, María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz en representación de su madre, que no pudo asistir a la ceremonia de entrega, en el Ayuntamiento de Oslo el 10 de diciembre de 2025 en Oslo, Noruega OLE BERG-RUSTEN - NTB

La organización también señaló que los comités que otorgan los premios no comentan las acciones o declaraciones de los galardonados después de recibir los premios.

El Comité Noruego del Nobel decidió entregar el galardón a la líder opositora venezolana por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”.

Asimismo, la entidad destacó su “lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, enmarcada en las elecciones presidenciales que se celebraron en julio de 2024 y que fueron señaladas de fraude por parte de la administración federal.

María Corina Machado asiste a la inauguración de la exposición oficial del Premio Nobel de la Paz en el Centro Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, el jueves 11 de diciembre de 2025 Lise Åserud - NTB Scanpix

La semana pasada, en declaraciones a Sean Hannity en Fox News, Machado afirmó que entregar el premio a Trump sería un acto de gratitud del pueblo venezolano por la destitución de Maduro. La líder venezolana le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de “compartir” de alguna manera el premio Nobel, que él ansiaba.

Trump, que lleva mucho tiempo mostrando interés en ganar el premio, afirmó que sería un honor para él aceptarlo si Machado se lo ofrecía durante su reunión de esta tarde.

“Es una mujer muy agradable”, dijo Trump sobre la líder venezolana, reiterando que no le importaría compartir el Premio Nobel de la Paz con Machado, a pesar de la irritación del comité de Oslo. “Ella ganó el premio; no debería ser yo quien lo diga, pero me gustaría tenerlo”, disparó.

De generación en generación

Hay algo que queda claro en el asunto: el título de un Premio Nobel de la Paz no puede transferirse una vez otorgado, pero una medalla puede cambiar de propietario.

Un caso conocido es la medalla de Dmitry Muratov, que se subastó por más de 100 millones de dólares para apoyar a los refugiados de la guerra en Ucrania.

Y la medalla que se exhibe en el Centro Nobel de la Paz está en realidad en préstamo y originalmente perteneció a Christian Lous Lange, el primer noruego galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

The #NobelPeacePrize medal.



It measures 6.6 cm in diameter, weighs 196 grams and is struck in gold. On its face, a portrait of Alfred Nobel and on its reverse, three naked men holding around each other’s shoulders as a sign of brotherhood. A design unchanged for 120 years.



Did… pic.twitter.com/Jdjgf3Ud2A — Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) January 15, 2026

La medalla del Premio Nobel de la Paz mide 6,6 cm de diámetro, pesa 196 gramos y está acuñada en oro. En su anverso, un retrato de Alfred Nobel y en el reverso, tres hombres desnudos abrazados por los hombros en señal de hermandad. Un diseño que no ha cambiado en 120 años.

Agencias Reuters y ANSA