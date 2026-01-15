Nuevas proyecciones: a qué valor llegará el dólar este año, según bancos y consultoras

Un nuevo relevamiento, que incluye los pronósticos de más de 50 bancos y consultoras, proyecta un peso más depreciado hacia fin de año. Según la última edición del LatinFocus Consensus Forecast, el informe global elaborado por la firma FocusEconomics, el tipo de cambio oficial mayorista cerraría 2025 en $1719, es decir, $265,58 por encima del cierre de ayer.

Más allá de esto, la cotización se ubicaría dentro de la banda cambiaria que el Gobierno estableció desde este mes, ya que el techo actualizado por inflación para diciembre estaría cerca de los $2000.

La nueva regla cambiaria apunta a evitar una apreciación del peso en términos reales. Sin embargo, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, señaló que están observando un flujo que podría implicar una evolución menor del tipo de cambio nominal que la inflación. “Lo vemos en el orden de los $1760 aproximadamente para fin de año”, explicó, impulsado por la liquidación de emisiones de deuda pendientes y futuras, mayor flujo comercial, inversión extranjera directa vinculada a proyectos del RIGI y colocaciones de portafolio, en un escenario de superávit comercial.

En tanto, las consultoras Analytica y Econviews ven al dólar oficial mayorista en $1800 para fines de 2026. “Lo que hay que ver es cuántos dólares compra el Banco Central y cuánta presión hay por ese lado. Estos días, si bien estuvo comprando y el dólar no subió, en parte fue porque, mientras el Central compraba, también vendía bonos Dollar Linked para tratar de que el precio del dólar no suba. Entonces hubo señales un poco confusas”, explicó el economista Alejandro Giacoia.

De todos modos, cuando comience la cosecha gruesa, que estima será buena, consideró que el Banco Central tendrá mucho más margen para comprar. Sin embargo, desde ahora hasta abril todavía hay unos tres meses en los que la estacionalidad del agro es sensiblemente más baja, con un dólar que se encuentra apenas un 5% por debajo del techo de la banda.

Cuando comience la cosecha gruesa, el Banco Central tendrá mucho más margen para comprar Aleksandr Rybalko - Shutterstock

Manuela Grassano, economista de Invecq, afirmó que ven al dólar a fin de año en la zona de los $2000, es decir, en el tope de la banda. “Por la sostenibilidad externa, el nivel de riesgo país y otras condiciones macroeconómicas necesarias para sostener el programa, se requiere un tipo de cambio en esos niveles”, sostuvo.

Para 2026, LatinFocus proyecta una inflación del 19,7%, levemente inferior a la que surge del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que la ubica entre el 20,1% y el 22,5%.

En cuanto al Producto Bruto Interno (PBI), el informe prevé un crecimiento del 3,2%, superior al promedio regional (2%). “Se espera que la desaceleración de la inflación y las tasas de interés más bajas, junto con una mayor confianza de los inversores, impulsen la actividad; sin embargo, mucho dependerá de cuán decididamente Milei avance con las reformas estructurales: los avances en este frente podrían encender el crecimiento, mientras que los retrocesos podrían desencadenar un nuevo episodio de presión sobre el peso”, advirtieron.

Por su parte, el Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del PBI del 5%.