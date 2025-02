Nuevo aumento: cuánto gana un empleado de comercio en febrero 2025 tras el último acuerdo paritario

Los empleados de comercio obtendrán en el trimestre enero-marzo un incremento salarial del 5,1% que se divide en tres entregas, según consta en el último acuerdo salarial celebrado entre el gremio y las cámaras empresarias del sector.

En la última negociación celebrada en enero de 2025, y a la que tuvo acceso LA NACION, se acordó una suba del 5,1% en los haberes de los trabajadores del sector, que se divide en tres entregas:

1,7% en enero

en enero 1,7% en febrero

1,7% en marzo

En todos los casos la actualización se calcula sobre los salarios del mes de diciembre de 2024.

Habitualmente, los acuerdos son firmados entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), y abarca las actualizaciones del período que va de marzo 2024 a abril 2025, para las diferentes categorías de los empleados de comercio de todo el país.

El acuerdo señala, además, que las partes se reunirán nuevamente en el mes de abril a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas salariales convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas.

En el segundo artículo del acta, se explica la modalidad de entrega: “El mencionado incremento del 5,1% se abonará en forma de asignación no remunerativa en su valor nominal y no acumulativamente de acuerdo a lo siguiente: 1,7% a partir del mes de enero de 2025; 1,7% a partir del mes de febrero de 2025, y 1,7% a partir del mes de marzo de 2025. Todos los incrementos porcentuales se liquidarán conforme las escalas básicas convencionales correspondientes al mes de diciembre de 2024, con más los incrementos de carácter no remunerativos a dicha fecha”.

“Para el caso de los trabajadores que laboren en tareas discontinuas o a tiempo parcial o bajo el régimen de jornada reducida, legal o convencional, o que hayan incurrido en ausencias injustificadas, el monto a abonar por este incremento será proporcional a la jornada cumplida”, explica el acta.

A cuánto llega el sueldo básico de los empleados de comercio en febrero de 2025

El acuerdo, con fecha del 28 de enero, indica, además, que el sueldo básico de un empleado de comercio pasa a ser de $1.050.000, con presentismo. En los próximos días se espera la homologación del acuerdo, ya que no habría inconvenientes en los porcentajes de aumento, debido a que ninguna de las entregas supera el 2% mensual que el Gobierno está dispuesto a aprobar, y que está en línea con el registro de inflación de cada mes.

Cabe aclarar que, tal como sucedió en los acuerdos precedentes, estos incrementos no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudiesen suscribirse en el ámbito de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.

En tanto, el secretario general de Faecys Armando Cavalieri, señaló: “Con este acuerdo buscamos garantizar que el salario de los trabajadores mantenga su poder adquisitivo frente a la compleja situación económica actual. Es fundamental que los sueldos se ajusten al ritmo de los precios para evitar una pérdida en la calidad de vida”, sostuvo y anticipó que la entidad se mantiene atenta a la evolución del mercado laboral. “Nos preocupa la tendencia creciente de la desocupación, que se refleja en distintos indicadores de empleo”, dijo Cavalieri en un apartado del acuerdo que lleva su firma.

Cuánto ganan los empleados de comercio en febrero de 2025

A partir de febrero, cada trabajador, según su categoría, recibirá los siguientes montos, de acuerdo a la grilla publicada por Faecys.

Cuánto gana el personal de maestranza en febrero de 2025

Categoría A: $929.207

Categoría B: $931.897

Categoría C: $941.321

Cuánto ganan los administrativos en febrero de 2025

Categoría A: $939.304

Categoría B: $943.346

Categoría C: $947.383

Categoría D: $959.502

Categoría E: $969.599

Categoría F: $984.410

Cuánto ganan los cajeros en febrero de 2025

Categoría A: $942.668

Categoría B: $947.383

Categoría C: $953.442

Cuánto ganan los auxiliares en febrero de 2025

Categoría A: $942.668

Categoría B: $949.400

Categoría C: $971.619

Cuánto ganan los auxiliares especializados en febrero de 2025

Categoría A: $950.750

Categoría B: $962.867

Cuánto ganan los vendedores en febrero de 2025

Categoría A: $942.668

Categoría B: $962.869

Categoría C: $969.599

Categoría D: $984.410

