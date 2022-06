Nuevo IFE: ¿qué pasa si no podés ir a retirar el dinero el día que te toca cobrar?

Cuando faltan algunos días para el comienzo del cobro de la segunda cuota de $9.000 del Refuerzo de Ingresos, desde la Anses dejaron saber qué ocurre en el caso de las personas que no pueden retirar el dinero el día que les toca cobrar.

El organismo dejó en claro que los montos que se acreditan en las cuentas de los titulares ya le pertenece a los mismos: “No hace falta que retires tu dinero el mismo día que lo te lo depositamos. Si no podés, o no querés, o ves que hay mucha gente haciendo fila, podés ir cualquier otro día. El dinero va a quedar en tu cuenta hasta el día que vayas a retirarlo”. De esta forma, queda en claro que no retirar el dinero el mismo día que se acredita en la cuenta bancaria no tiene consecuencias.

La Anses recuerda que no es necesario ir al cajero en el mismo momento que se acredita el dinero, ya que el monto depositado permanece en la cuenta del titular LA NACION

También está la posibilidad de que las personas no quieran retirar el dinero de su cuenta, y en cambio utilicen la tarjeta plástica de débito asociada la cuenta para realizar compras. Por otra parte, desde el Banco Nación también comunicaron que las personas que tengan la aplicación BNA+ pueden generar un código de extracción que les permita retirar el dinero del cajero automático sin tarjeta de débito.

Finalmente, desde el organismo que dirige Fernanda Raverta quieren aclarar que “es importante que entiendas que el dinero no vuelve a Anses ni se lo queda el banco, va a estar siempre disponible en tu cuenta para vos”.

¿Es necesario anotarse nuevamente para cobrar la segunda cuota del Refuerzo de Ingresos?

La Anses confirmó en su momento que no es necesario realizar ningún trámite para cobrar la segunda cuota del Refuerzo de Ingresos. Todos aquellos que hayan recibido el primer pago de $9.000 en mayo ya tienen asegurado el cobro de la mitad restante de los $18.000 que se dispusieron en este programa estatal. Los montos se recibirán según las fechas estipuladas, dentro de la misma cuenta en la que se percibió el primero de los pagos.

Cómo sigue el calendario del Refuerzo de Ingresos

La Anses ya comunicó las nuevas fechas de cobro, que se asignan en base al último número del DNI de los titulares de la prestación. Según detalló el organismo conducido por Fernanda Raverta, el pago comenzará a desarrollarse el 15 de junio y finalizará el 30 de este mes.

DNI terminados en 0: 15 de junio

15 de junio DNI terminados en 1 : 16 de junio

: 16 de junio DNI terminados en 2 : 21 de junio

: 21 de junio DNI terminados en 3 : 22 de junio

: 22 de junio DNI terminados en 4 : 23 de junio

: 23 de junio DNI terminados en 5 : 24 de junio

: 24 de junio DNI terminados en 6 : 27 de junio

: 27 de junio DNI terminados en 7 : 28 de junio

: 28 de junio DNI terminados en 8 : 29 de junio

: 29 de junio DNI terminados en 9: 30 de junio

El Refuerzo de Ingresos será recibido por 7,5 millones de trabajadores informales, empleadas/os de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas A y B. La ventana de oportunidad para generar reclamos por un rechazo considerado injustificado cerró el pasado 31 de mayo, por lo que no habrá nuevos titulares de la prestación de $18.000.