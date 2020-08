Fondos. Le dan más a Buenos Aires el mismo día que se los niegan al interior

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2020 • 16:05

CORDOBA.- Una vez más la provincia de Buenos Aires salió beneficiada por una medida del Gobierno nacional. Esta vez la decisión fue de los diputados que en paralelo a ni considerar la creación de un fondo de emergencia de $30.000 millones para repartir entre todos los municipios del país, aprobaron la creación de uno de $5000 millones para las municipalidades bonaerenses. El monto se destina al Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de esa provincia (Preimba).

La decisión de no contemplar fondos para el interior se tomó antes de llegar en el debate de la Cámara de Diputados en el que se aprobó la ampliación del presupuesto nacional por casi 1,9 billones; el proyecto pasó ahora al Senado. En el artículo 12 de la norma se crea el Preimba en la órbita del Ministerio de Obras Públicas para "garantizar el mantenimiento y construcción de obras de infraestructura municipal en ámbitos rurales, urbanos y suburbanos".

Determina que el Ministerio del Interior acordará con la gobernación de Buenos Aires y los municipios los trabajos a desarrollarse y define la asignación de $5000 millones al programa; los fondos -dice el texto- serán transferidos a la Provincia que realizará la distribución entre los municipios en función de la fórmula consignada.

Sin embargo, el oficialismo, alegando "falta de fondos", no consideró en la comisión la iniciativa del cordobés Víctor Hugo Romero (Juntos por el Cambio) de generar un Programa para la Emergencia Financiera Municipal para "sostener el normal funcionamiento de las finanzas municipales y cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia de Covid-19".

La idea era que contara con $30.000 millones para todo el país que debían girarse a los gobiernos provinciales para que los repartiesen.

La propuesta era financiar el programa con los recursos disponibles acumulados del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, ya creado, y que, de resultar insuficientes, sumara aportes el Tesoro nacional. La distribución era siguiendo el esquema de Coparticipación y en tres veces.

A la firma de Romero se sumaron las de los diputados Luis Pastori, José Cano, Soledad Carrizo, Diego Mestre, Brenda Austin; Alejandra Cacace, Miguel Nanni; Fabio Quetglas, Carlos Fernández; Ricardo Buryaile; Emiliano Yacobiti, Ximena García y Sebastián Salvador.

"Para las provincias a los $120.000 millones ya asignados a través de ATN y Fondo Fiduciario para créditos se sumaron otros $50.000 millones -explica Romero a LA NACION-. Mi iniciativa es porque algunas administraciones coparticipan los ATN con los municipios, pero no todas y porque la recaudación de las ciudades viene cayendo en promedio 22% mensual por la pandemia. La situación es muy complicada; no aceptaron porque no había recursos pero a los bonaerenses sí le dan una partida extra para obras".

La asimetría en la distribución de recursos entre el resto de las provincias y Buenos Aires es una constante. El caso del transporte público lo grafica bien; el servicio, incluso, no depende de las provincias sino de los municipios.

La ampliación del presupuesto 2020 dejaba al sistema del interior con aportes mínimos mientras que figuraban $25.280 millones para el Amba. Al final, para las provincias se destinarán $10500 millones, lo que no alcanza para sostener el precio del boleto congelado, pagar sueldos y mantener las unidades. El cálculo que hacen referentes de distintos municipios es que se requerirían $17.500 millones, casi el doble de lo asignado ahora en el debate de comisión.

"No entiendo por qué esta injusticia -dice a LA NACION el intendente peronista de Córdoba, Martín Llaryora-. No tienen idea de lo que pasa en el interior; el sistema ya estaba quebrado antes de la pandemia y ahora no sólo se profundizó la crisis sino que hay empresas que quebrarán. Uno entendería si el esfuerzo lo hiciéramos todos, pero no sólo los del interior. Es como si la AUH fuera de $1000 para Buenos Aires y de $300 para Jujuy. Entiendo que el Presidente no sabe lo qué está pasando".

Ayer el diputado de Santa Fe, Federico Angelini, sostuvo que con el actual Gobierno Nacional, "el interior estaba siendo gravemente discriminado con el envío de $ 6.000 millones, es decir, apenas el 15% de los recursos nacionales que se destinan al servicio de colectivos, mientras que el restante 85% se quedaba en el AMBA".