Lluvias aisladas, fuertes vientos y descenso de temperatura: así estará el clima este sábado en Buenos Aires

El fin de semana comienza con condiciones variables y cielo mayormente cubierto; el Servicio Meteorológico Nacional anticipó cómo seguirá el tiempo en los próximos días
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el sábado se presentará con un escenario climático cambiante en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
De acuerdo con el organismo oficial, la jornada comenzará con lluvias aisladas durante la madrugada, que se extenderán de manera intermitente hacia el mediodía y la tarde. Las temperaturas se ubicarán entre los 19°C mínima y 24°C de máxima, en un contexto de humedad elevada.
El reporte del SMN indicó además que el cielo se mantendrá mayormente cubierto a lo largo del día, con escasos períodos de mejora. Si bien no se prevén fenómenos severos, el organismo advirtió que las condiciones no serán las más favorables para actividades prolongadas al aire libre.
Cómo seguirá el tiempo en los próximos días
|Día
|Temperatura
|Probabilidad de precipitación
|Viento
Sábado 10
Mín. 19°C - Máx. 24°C
40 - 70%
32 - 41 km/h
Domingo 11
Mín. 17°C - Máx. 30°C
0%
13 - 22 km/h
Lunes 12
Mín. 21°C - Máx. 32°C
0%
13 - 22 km/h
Martes 13
Mín. 23°C - Máx. 34°C
0%
13 - 22 km/h
El domingo mostrará una mejora gradual. Durante la mañana se mantendrá el cielo nublado con algunos pasajes de sol, mientras que hacia la tarde y la noche se impondrá una mayor presencia de cielo despejado. La mínima rondará los 17 grados y la máxima alcanzará los 30, con un ascenso térmico más marcado.
El lunes continuará el aumento de temperatura. Se espera una jornada soleada con algunas nubes, con registros que irán desde los 21 hasta los 32 grados. El ambiente será más caluroso, aunque todavía sin condiciones extremas.
Para el martes, el pronóstico anticipa un día nublado con momentos de sol, especialmente en las primeras horas. Las marcas térmicas seguirán en ascenso, con una mínima de 23 y una máxima cercana a los 34 grados, lo que comenzará a instalar un clima más pesado y propio del pleno verano.
Advertencias del SMN para áreas afectadas por lluvias y tormentas
- Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; retirar macetas expuestas en las ventanas
- Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas
- No estacionar vehículos bajo los árboles
- Mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible
- Informarse por las autoridades
- En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales (línea 147 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
