Otro golpe al bolsillo: el cuadro tarifario de los aumentos de los peajes en las autopistas porteñas y rutas nacionales

En medio de una inflación que no baja de los seis puntos mensuales, se suma ahora un nuevo aumento: el de los peajes. Mientras que Vialidad Nacional confirmó el incremento desde el próximo sábado en las tarifas de las rutas concesionadas a la Empresa Corredores Viales, que incluye el Acceso Ricchieri a la ciudad de Buenos Aires, la empresa Autopistas Urbanas (AUSA) estableció que ya el viernes se verán los nuevos valores en las vías rápidas de acceso a la Capital.

“La aprobación del nuevo esquema responde a la necesidad de reducir las diferencias existentes entre los cuadros tarifarios de las estaciones de peaje entre sí, con el objetivo de unificar los criterios de cobro según cada categoría. A partir de esta medida, se inicia un proceso de equiparación de los valores de las tarifas según la infraestructura vial para darle mayor previsibilidad a las personas usuarias. Las primeras actualizaciones del esquema tarifario tendrán lugar a partir del sábado 22 de octubre a las 0″, precisaron desde Vialidad Nacional.

Las tarifas finales para los corredores viales nacionales con peaje y para la Ricchieri, que están bajo la concesión de la empresa estatal Corredores Viales S.A, no fueron especificadas en el comunicado. Esta compañía gestiona el mantenimiento de 6562 kilómetros de rutas en la Argentina. El Ministerio de Obras Públicas es su principal accionista, con 51% del paquete, y Vialidad Nacional tiene el 49% restante.

Así quedó el nuevo cuadro tarifario en las autopistas porteñas AUSA

Cuánto saldrá el peaje para las autopistas porteñas

En tanto, desde AUSA precisaron que los incrementos en las autopistas porteñas comenzarán el viernes. Con TelePASE, en horario pico, la tarifa para autos será de 201 pesos en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, mientras que en la Illia se cobrará 123,90 pesos y en la Alberti, 84,95 pesos. “Cabe recordar que TelePASE obligatorio fue implementada a fines de 2020 y hoy casi 9 de cada 10 pasantes cuentan con este método de pago. Esto significa que 85% del tránsito que paga cuenta con TelePASE”, informaron desde la empresa.

Quienes aún no lo tengan deberán utilizar las cabinas de pago efectivo y abonarán con cargo administrativo, que es el doble del valor de la tarifa correspondiente para el horario, la estación y la categoría. Asimismo, aquellos que todavía no cuenten con este método de pago y utilicen las vías exclusivas, identificadas con el color verde, deberán abonar la tarifa multiplicada por cuatro. Cuando eso sucede, como no hay cajeros en cabinas, tiene que acercarse una persona a realizar el cobro, lo que retrasa la dinámica operativa y afecta a los demás conductores. En las vías amarillas el cobro es en efectivo y equivale al doble de la tarifa establecida.

