Sin precios justos: la crítica de almacenes y autoservicios porque los dejan afuera de las políticas del Gobierno

CÓRDOBA.- “Precios Justos”, el nuevo programa que diseña el Gobierno para tratar de contener la inflación, alcanzará también a almacenes y autoservicios, según confirmaron en la Secretaría de Comercio. Sin embargo, en el sector descreen que sea así, ya que ninguna experiencia oficial los incorporó antes, ni siquiera “Súper Cerca”, lanzado a mediados del año pasado y diseñado específicamente para esas bocas de venta.

Según estimaron consultoras especializadas en consumo masivo, los comercios de proximidad y las cadenas independientes representan entre 65% y 70% del total de las ventas de productos básicos.

“Nos toman el pelo”, se enojó Adrián Morales, presidente de la Confederación General Almacenera. “Si hacen acuerdos de precios mínimamente, nos tienen que llamar y conocer qué es lo que se puede hacer en nuestro segmento”, dijo y agregó que “una canasta con diez productos de marcas líderes y diez regionales debe revisarse cada 30 días. Para hacer uno por 90 o 120 días, la única forma es arrancar contemplando la inflación del cuarto mes”.

El directivo insistió en que estos acuerdos de precios “no sirven para controlar” la inflación; sin embargo, sí apuntó que pueden tener un “perfil social”, pero que, para llegar a los sectores más vulnerables, deberían contemplar a los almacenes y a los autoservicios, que son los que tienen presencia masiva en los barrios. “No queremos un programa mediático, salir en fotos. Queremos uno que funcione”, sintetizó ante la consulta de LA NACION.

Desde la Secretaría de Comercio Interior admitieron que históricamente los acuerdos de precios se hacen con las cadenas de grandes superficies y con las regionales. Señalaron que, con los almacenes y autoservicios, hay “más dificultades”, porque no siempre están organizados en cámaras y que es “más compleja” la verificación.

Agregaron que, como compran en distribuidores y mayoristas, los “precios varían”, pero ratificaron que con Precios Justos quieren llegar a todas las bocas, por lo que vienen manteniendo reuniones con asociaciones del sector.

Un dato que aportaron a modo de ejemplo los representantes del segmento consultados es que, por “primera vez en la historia” de los programas de precios, hay una brecha del 100% en el valor del aceite que ellos compran con el incluido en la canasta de Precios Cuidados. Mientras lo pagan a $899, el de venta es de $409.

Hay locales que hace cuatro meses que no consiguen aceite al precio fijado, más allá de que la cuota asignada es de cinco cajas por mes. Están echando mano a algunas marcas regionales para tener existencia. “Hay un desbarajuste, un desorden en lo básico -explicó Morales-. Estamos hablando de alimentos. No hay nadie más controlado que el almacenero, a nosotros nos marcan los clientes, porque tenemos competencia en cada cuadra. Lo que está en juego es nuestra fuente de trabajo”.

Los autoservicios y almacenes reclaman que compran al mismo precio que deberían vender. Hernán Zenteno - LA NACION

Pese a que desde Comercio insistieron en que hay encuentros, desde el sector señalaron que hubo un zoom con la encargada de Políticas para el Mercado Interno, Anastasia Daicich, pero que, por ejemplo, no les pudo ofrecer respuestas con respecto a qué estaba sucediendo con temas como el aceite. Incluso hubo registros de intercambios en un tono muy duro de algunos empresarios con el propio secretario de Comercio, Matías Tomobolini.

Desajustes varios

Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, recordó que el “Súper Cerca”, los 70 productos para ser comercializados en locales de barrio, enfrentó los mismos problemas que siempre existieron para estos planes oficiales. “A las tres semanas conseguimos 17 del total; el ‘circo’ se arma para el AMBA, para los hipermercados y súper. Se repiten y fracasan cada vez más rápido”, enfatizó.

Los almaceneros señalaron que, ante la imposibilidad de contar con los productos, aparecen como “delincuentes” frente a los clientes que ven precios al doble de los promocionados oficialmente. Savore volvió sobre el aceite: “De los 29 millones de litros de aceite subsidiados por mes que tenía que entregar la industria, la mitad era para negocios de proximidad. ¿Dónde están? Nadie lo sabe explicar. Nosotros podemos mostrar la factura de cuánto lo pagamos, que le pidan lo mismo a los mayoristas. No hay de esas botellas en casi ningún lugar del interior”.

Desde la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa, su titular, Fabián Hrynewicz, dijo que el formato de los programas de precios “redireccionan” al consumidor a los súper e híper y atentan contra los comercios de cercanía.

“Nos preocupa lo que está pasando; podemos ofrecer un formato con 15 o 20 productos básicos cotidianos. Hay que analizarlo. Compramos en distribuidores y mayoristas que, ahora, se convirtieron en minoristas y venden en packs de tres productos. Hay ciudades del interior donde las cadenas ni siquiera tienen presencia. Comercio tiene que meterse con la cadena de valor, no con los precios de la competencia; lo planteamos y nos responden que está ‘en estudio’”, dijo.

Hrynewicz, que integra la Comisión de Fronteras de CAME, contó una distorsión frecuente en las localidades limítrofes del país: no solo hay más faltantes, sino que hay proveedores que quieren cobrar en moneda extranjera. “Hay muchos puntos en que no hay alternativas de reemplazo, se consume lo que venga”, aclaró.

Germán Romero, director del Centro de Almaceneros de Córdoba, coincidió con sus colegas en que los programas lanzados “nunca funcionaron”. Sobre la posibilidad de que en el nuevo intento incluya el precio impreso en el packaging, subrayó que es insistir en “hacer creer a la gente que el problema son las bocas de venta”. A su entender, “precio justo” sería “sacarle el IVA a los alimentos. Todo el resto es fogonazo de un día”.