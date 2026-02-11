PAMI: clínicas patagónicas advirtieron que restringen servicios y la obra social dice que mañana estarán todos los pagos al día

Los afiliados al PAMI en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut empezaron a verse ayer afectados por la restricción de servicios en clínicas y centros de salud que mantienen reclamos por sus aranceles ante la obra social de jubilados y pensionados.

Según un comunicado firmado por prestadores de salud ubicados en las provincias mencionadas, la medida había sido anticipada el 4 de este mes al director del PAMI, Esteban Leguizamo. Ante la consulta de LA NACION, en la obra social indicaron que ayer, martes 10, “salieron los pagos por todos los [servicios] modulados de las provincias implicadas y el día jueves [por mañana] se saldará la deuda que corresponde a especialistas”. Agregaron que eso “dejaría los pagos al día” y que se “está dentro del cronograma de pagos establecido”.

Por su parte, en un escrito que difundieron, las clínicas de las citadas provincias indicaron que se vieron “obligadas a iniciar la suspensión de las prestaciones programadas y ambulatorias ante la falta de respuestas concretas a los reclamos”.

Según explicó a LA NACION Rubén Kowalyszyn, director médico de la Clínica Viedma y del Policlínico de San Antonio Oeste, en la patagonia el PAMI tiene un sistema de pagos por módulos de servicios, a diferencia del régimen capitado (que fija un pago determinado por cada afiliado que se atiende). “En los últimos 24 meses, los módulos perdieron contra la inflación un 60% de su valor” y en algunos casos no se cubren los costos de las prestaciones, afirmó.

Consultado respecto del tiempo que pasa habitualmente entre la prestación y el cobro, el directivo especificó que en enero debieron haberse cancelado las prestaciones de noviembre, pero eso no ocurrió.

Durante la tarde de este martes (luego de un comunicado emitido por las clínicas), empezaron a recibirse pagos por internaciones de pacientes, dijo Kowalyszyn. “Pero eso es lo que debió pagarse por internación en enero; estamos en febrero y no sabemos qué sucederá con el pago de este mes”, sostuvo. Y agregó que no ven solución de fondo, porque no hubo respuesta, por ejemplo, a la solicitud de una mesa técnica para adecuar los valores de los módulos.

“La postura de plenario de clínicas de las cuatro provincias es continuar con las restricciones hasta que tengamos respuestas a todas las demandas y que los pagos adeudados estén efectivizados”, concluyó.

La medida, según el comunicado firmado por las entidades que integran el plenario, consiste en suspender la atención programada y las prestaciones ambulatorias no urgentes. Los prestadores definen la situación no como una medida de fuerza, sino como “una consecuencia inevitable de la crisis” y afirman que el objetivo es preservar la atención de urgencias. “En función de las respuestas que tengamos o no, definiremos si avanzar o no a restricciones mayores”, dijo el directivo consultado.

Según las instituciones, la atención a afiliados del PAMI representa, en promedio, entre el 30% y el 40% de sus ingresos. Y las demoras de la obra social las ponen en problemas, señalan, para afrontar el pago de los salarios, además de que, por la inflación, hay una persistente pérdida del valor real de lo que perciben.

“En 2025 el aumento de aranceles estuvo muy lejos del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, resumió sobre la relación con la obra social el directivo de una institución de otra parte del país, que advirtió que la situación es lógicamente más compleja para los centros de salud altamente dependientes del PAMI.

Las instituciones que firman el comunicado son las clínicas San Miguel y del Valle, el Instituto Pueblo de Luis, el Sanatorio de la Ciudad y el Instituto Cardiovascular Rawson, en Chubut. En Río Negro, Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Juan D. Perón, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, IMEPA, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca y Sanatorio Río Negro. De Neuquén, ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul y Clínica Pasteur. Y en La Pampa, el Sanatorio Santa Rosa, la Clínica Argentina, la Clínica Modelo, la Clínica Regional, la Clínica Santa Teresita, Diagnóstico Integral Medico y Fundación Faerac.