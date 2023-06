Paso a paso, cómo China está entrando en la Argentina

escuchar

La relación de la Argentina con China y algunos de sus acuerdos han generado intensas repercusiones en el ámbito internacional y cuestionamientos en el local. El último fruto de ese vínculo es un refuerzo equivalente a US$5000 millones por parte del país asiático que reforzará las reservas del Banco Central local. Se suman a otros U$S5000 millones y tienen como objetivo frenar al dólar.

Un documento elaborado con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con prólogo de Sabino Vaca Narvaja, el embajador en el país de Xi Jinping, publicado hace menos de un mes, revela el estado actual de los entendimientos entre ambos países, varios de los cuales se firmaron en la última visita de Alberto Fernández, el año pasado.

En ese entonces, la Argentina formalizó su adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, vista con malos ojos por Estados Unidos. Se firmaron 13 documentos reservados, a los que LA NACION accedió, y a los que este reporte que lleva la firma de Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio y María J. Haro Sly, coordinadora en esa dependencia, hacen referencia en cuanto a qué ocurrió a partir de ellos.

En este repaso anotan 200 documentos firmados hasta la fecha con la República Popular China. Estiman que el 40% tienen que ver con ciencia y tecnología, especialmente agricultura, educación, ciencias sociales, energía nuclear, espacial, recursos naturales y medioambiente (incluyendo investigaciones en la Antártida).

Alberto Fernández durante su visita a China Liu Weibing - Xinhua

Algunos se están firmando en este momento, mientras Sergio Massa concluye su visita al país asiático. Se conocen US$942 millones en inversiones principalmente vinculadas a energía.

Otros acuerdos incluyen, por ejemplo, uno de Cooperación entre CONAE y la Administración Nacional China del Espacio (China National Space Administration - CNSA), que tuvo como fin profundizar la exploración espacial. En este aspecto, se acordó un plan de acción entre las entidades para el período 2021-2025. El año pasado, después de un acuerdo firmado durante la visita de Fernández, se inauguró una estación de seguimiento del sistema global de navegación satelital “Beidou” con el fin de monitorear el armado chino, competencia del ruso y estadounidense.

El Proyecto CART se trata de la construcción, instalación y funcionamiento del CART, un radiotelescopio de 40 metros de diámetro en San Juan, para ser operado en forma conjunta con la red VLBI instalada en China. Fuentes oficiales dijeron que se trata del más grande de Sudamérica y la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación local, Marita Benavente, adelantó que 30 científicos chinos llegaron a la zona para instalarlo en marzo.

Base China en Neuquen Ricardo Pristupluk - LA NACION

Un avance se relacionó con una estación de Espacio Profundo en la provincia de Neuquén. “El acuerdo le permite a CONAE [argentina] tener acceso al 10% del tiempo de uso de la antena para desarrollo de proyectos nacionales y de cooperación regional e internacional, como así también la participación argentina en programas de exploración interplanetaria y, mediante esta estación de apoyo, al programa de exploración de la Luna y Marte, comunicaciones para Espacio Profundo”, detalla el documento.

Esta es una de las bases espaciales que China tiene en la Argentina. Está ubicada en 200 hectáreas de Bajada del Agrio, Neuquén, que fueron cedidas con exenciones impositivas por 50 años y reporta, en última instancia, al Ejército Popular chino. Por este motivo y por el característico hermetismo de los desarrollos de la estación, generó distintas inquietudes.

Por otra parte, se menciona que se encuentra en proceso de negociación la construcción de Atucha III, para generaciones de energía nuclear, por US$8400 millones, que se instalaría en territorio bonaerense. Este es uno de los proyectos que más polémica despiertan en la relación con EE.UU. El mismo informe del Ministerio hace alusión a una comunicación del Departamento de Estado que decía, en 2020: “La influencia geopolítica de China se extiende profundamente en el patio trasero de Estados Unidos. [...] Además, Beijing busca contratos nucleares en Brasil y la Argentina, no solo proporcionando financiamiento preliminar sino también, en el caso de la Argentina, ofreciendo un fondo para sobornos [slushfund] de más de US$2.000 millones para que el gobierno lo use como crea conveniente” (Office of the Secretary of State, 2020: 24)”.

Con la participación del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, la empresa estatal NASA y la Corporación Nuclear Nacional de China firmaron el contrato para la construcción de Atucha III. Subsecretaría de Energía Eléctrica

Según los profesionales que abordaron el asunto para el informe oficial, los acuerdos comerciales, financieros, tecnológicos y de infraestructura contenidos, la incorporación a la Franja alcanzan los US$23.700 millones, en dos tramos: el primero, de US$14.000 millones, aprobado bajo el mecanismo del Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica; el segundo, de US$9700 millones, corresponde a la propuesta de Argentina en el marco de la Iniciativa.

Según el comentario de Vaca Narvaja, en los últimos años crecieron las vinculaciones con empresas chinas. “Uno de los ejemplos es entre empresas tecnológicas de Argentina como Satellogic y SpaceSUR, que están vinculándose con contrapartes chinas como Great Wall o Siwei, líderes en el rubro satelital y de imágenes”, destacó. Mencionó que la Argentina cuenta con empresas e instituciones que poseen gran prestigio como Arsat, Conae, NASA, Conuar, Impsa, Nuclearis, Inti, Inta, Conicet y otras, “las cuales mantienen vínculos con sus símiles chinas y están ahondando aún más la relación”.

Entre las recomendaciones a futuro del documento, para las relaciones con China, se lee: “Las provincias de Argentina deben transformar los objetivos de su estrategia con China en una política de Estado y mantener una perspectiva en el mediano plazo” y “Construir instancias de intercambio de prácticas exitosas para la cooperación entre las personas que se dedican a los vínculos con China a nivel subnacional, pero con participación de representantes de actores nacionales”.