Peso uruguayo hoy: a cuánto cotizan el oficial y el blue este martes 23 de diciembre

De cara a la temporada de verano, a muchos les sirve conocer el valor del peso uruguayo, ya que es una referencia para el cálculo de un viaje o estadía en el país vecino o mismo para realizar compras allí. Es así que puede surgir la duda sobre cuánto cotiza hoy, martes 23 de diciembre, tanto en el ámbito oficial como en el mercado informal de cambios.

A cuánto cotiza el peso uruguayo oficial este martes 23 de diciembre

Los datos oficiales del Banco Central (BCRA) indican que el peso uruguayo cotizó a $37,15 para la venta, según el último cierre.

La cotización del peso uruguayo hoy Shutterstock

A cuánto cotiza el peso uruguayo blue hoy

Otra forma de conseguir la moneda extranjera es a través del mercado paralelo. Hoy se puede conseguir el peso uruguayo blue que se ubica en los $38,09 para la venta. Cabe aclarar que su valor puede variar de acuerdo a la casa de cambios informal en que se desea comprar la divisa.

¿Puedo comprar peso uruguayo en el banco?

Desde el levantamiento del cepo cambiario en abril, las personas físicas con dinero bancarizado no tienen límite para comprar moneda extranjera, ya sea euros, dólares, reales, pesos uruguayos, yuanes o cualquier otra por fuera del peso argentino.

El valor de peso uruguayo permite conocer cuánto sale viajar al país vecino Natalia Ayala

Sin embargo, debido a que las entidades bancarias solo ofrecen la compra y venta de dólares a través de home banking, quienes deban adquirir otra moneda deberán hacerlo por ventanilla. Por ese medio, solo se puede conseguir por mes el equivalente a US$100.

¿Cómo pagar en Uruguay con Mercado Pago?

En Uruguay, se puede pagar con código QR de Mercado Pago Mercado Pago

Desde diciembre de 2024, se habilitó el pago con Mercado Pago para los argentinos que pasan el verano en Uruguay. Hay más de 50 mil comercios uruguayos que aceptan el pago con el código QR de la billetera virtual. Para ello, se puede usar el dinero que está cargado a la cuenta en pesos argentinos, que se convierte inmediatamente al valor de la moneda uruguaya. Esto permite realizar los pagos directamente desde el celular sin necesidad de manejar efectivo ni cambiar divisas.

Para realizar un pago con la billetera virtual en Uruguay, solo hay que escanear el código QR del comercio con la app de Mercado Pago y seleccionar la tarjeta asociada para concretar la compra. Por último, confirmar el pago, que se abona en pesos argentinos sin cambiar dinero.

Cómo comprar dólares por home banking

Todo lo que hay que saber para comprar dólares al oficial en el home banking PitukTV - Shutterstock

Tras el levantamiento del cepo cambiario, estos son los pasos a seguir para acceder a la divisa minorista oficial desde el sitio web de cualquier banco:

1 Entrar al home banking

Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.

2 Seleccionar "Comprar dólares"

Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.

Vale recordar que quienes hayan operado dólar financiero (el dólar MEP o el CCL), no podrán acceder a la cotización oficial por 90 días, según la restricción que dispuso el BCRA a fines de septiembre.

3 Realizar la operación

Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.

Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer click en “Confirmar”.