Hasta cuándo me pueden pagar el aguinaldo en diciembre de 2025

En diciembre, el aguinaldo se convierte en uno de los temas centrales para trabajadores formales y beneficiarios del sistema previsional en la Argentina. La expectativa sobre la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) genera una pregunta recurrente: ¿hasta cuándo se puede pagar en el último mes del año? Es una suma de dinero significativa que se incluye en la liquidación mensual, y su fecha límite de acreditación es fundamental para la planificación de las Fiestas de Fin de Año y los gastos de cierre de ciclo.

La fecha límite para recibir el aguinaldo de diciembre 2025 G. Soler Tomasella - Shutterstock

Hasta cuándo me pueden pagar el aguinaldo en diciembre 2025

La Ley de Contrato de Trabajo establece las fechas para ambas cuotas del aguinaldo, que se pagan en junio y en diciembre. Para la segunda entrega de 2025, la normativa indica que los trabajadores en relación de dependencia deben cobrarlo hasta el 18 de diciembre, que ese año cae un jueves.

No obstante, la ley permite un margen de hasta cuatro días hábiles posteriores para completar la liquidación. De esa forma, se extiende la fecha límite hasta el 24 de diciembre.

¿Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre 2025?

Este beneficio está dirigido exclusivamente a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados del sistema previsional. Quedan excluidos autónomos, monotributistas y quienes se desempeñan en la economía informal, que no reciben este ingreso adicional.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

Para aquellos trabajadores que tengan una antigüedad mayor a seis meses, el SAC es el 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el semestre. Para esta segunda cuota, el período de referencia es de julio a diciembre, del cual se toma el salario más alto devengado.

La Ley 23.041 precisa: “El sueldo anual complementario en la actividad privada, Administración Pública Central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado, será pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año”.

Para quienes no completaron el semestre, el aguinaldo se liquida proporcionalmente al tiempo trabajado. La fórmula para calcular esta suma es: el salario de mayor remuneración dividido por 12, y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo, un empleado con sueldo máximo de $100.000 y 6 meses trabajados, cobraría ($100.000 / 12) * 6, es decir, unos $50.000.

Las fechas de pago del aguinaldo para los jubilados en diciembre 2025

El esquema de cobro del aguinaldo para jubilados y pensionados difiere del de los trabajadores activos. Los beneficiarios del sistema previsional lo perciben junto a su prestación principal. De acuerdo al calendario de pagos de la Anses para el último mes del año, las fechas varían según nivel de ingresos y terminación del DNI.

Las fechas en que los jubilados y pensionados cobran sus haberes y aguinaldo en diciembre 2025

A continuación, este es el cronograma de pagos de los jubilados y pensionados en diciembre 2025:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.