Por el fuerte aumento en los alimentos, el Gobierno prevé una alta inflación en el primer cuatrimestre

A sólo unos días de que se conozca IPC del mes pasado -que economistas anticipan cercano al 4% por el fuerte impacto del valor de los alimentos-, el Gobierno prevé que la inflación se mantendrá elevada durante todo el primer cuatrimestre de 2022 debido al significativo incremento de los precios internacionales de las commodities.

Sin embargo, fuentes de primer nivel en el gabinete económico del presidente Alberto Fernández aseguraron que un aumento de los derechos de exportación o la imposición de retenciones móviles no son aún la herramienta elegida para marcar un camino en la lucha contra la inflación, que el año pasado llegó a 50,9% con dólar y tarifas freezados.

De hecho, esta posibilidad fue descartada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, esta semana en el Congreso y por el ministro de Agroindustria, Julián Domínguez. Sin embargo, vuelve a ser azuzada por el cristinismo duro en espacios de poder.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en una reunión ayer con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“La guerra ya está en la Argentina”, afirmó a LA NACION una fuente muy cercana al ministro de Economía, aludiendo al conflicto bélico en Europa del Este. “La ves en los precios del trigo, el maíz y el girasol. Esto implica precios más altos. Salen más caros el pollo, los huevos, el aceite y todo en la panadería”, agregó.

El costo de la energía, particularmente del gas natural licuado (GNL), es una preocupación oficial, sobre todo para el invierno, cuando la Argentina necesita importar ese insumo. De hecho, Guzmán viajó esta semana a Houston y se entrevistó con petroleras y funcionarios estadounidenses para debatir la crisis energética derivada de las tensiones geopolíticas.

“Los efectos económicos de la guerra (por la invasión de Rusia a Ucrania) se notan con virulencia en las ultimas tres semanas. Acá íbamos en un camino de reducción de la tasa de inflación interanual en los últimos cuatro meses. Ahora hay una crisis distributiva en el mundo”, afirmó el funcionario, pese a que la inflación núcleo local, que mide los precios libres más allá de regulaciones o estacionalidad, está por arriba de 3% hace más de un año y de que el país arrastra una suba de precios de dos dígitos hace 15 años.

LA NACION preguntó en el Palacio de Hacienda si efectivamente se estaba pensando en la duplicación de las retenciones al maíz y al trigo, como trascendió en las últimas horas. “Venimos trabajando con un esquema de fideicomisos”, fue la respuesta.

El avance cristinista

La secretaría de Comercio Interior, que depende del ultracristinista Roberto Feletti, prorrogó el fideicomiso del aceite y lanzó uno para el trigo días atrás en el que los fondos los aportan los exportadores. Así, con subsidios cruzados, se busca “desacoplar” el precio interno de los valores internacionales. Sin embargo, los productores agropecuarios se oponen por la distorsión que la medida genera en el mercado. Feletti, además, es un viejo impulsor de una suba mayor de retenciones a productos del agro.

Esta semana, media hora después de que Guzmán descartara en la Cámara de Diputados la posibilidad de subir retenciones en el marco del acuerdo técnico cerrado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, pidió la aplicación de retenciones móviles en su cuenta de Twitter.

“Desde hace varios meses los valores del trigo, maíz y soja vienen creciendo fuertemente, pero con el conflicto bélico han pegado un salto enorme. No podemos seguir mirando para otro lado. El precio de los derivados, particularmente del trigo y la incidencia de los valores del maíz en la producción cárnea, está golpeando los precios de los alimentos básicos. Hay que disponer una emergencia alimentaria y tomar la decisión de imponer retenciones móviles. Nosotros no importamos trigo. Lo producimos. El pan, los fideos y la harina no pueden ser productos de lujo” , escribió el hombre fiel a Cristina Kirchner en un hilo compuesto por dos tuits.

Roberto Feletti

Un día después Feletti recibió la visita de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN). No sólo le pidieron al secretario la aplicación de retenciones móviles -lo que quedó explícito en un comunicado enviado a los medios-, sino que agregaron la necesidad de crear una empresa nacional de alimentos. Feletti les dijo que el país afronta dos tipos de inflación: “Una monopólica o de góndola y otra internacional”.

“La situación geopolítica es un problema humanitario trágico, pero detrás ya hay un problema económico muy fuerte que pega a la Argentina y a todo el mundo. Ya hay países que tienen inflación en alimentos superior al 20%”, esgrimieron en los pasillos del Palacio de Hacienda, donde Guzmán es todavía quien conserva el timón y sigue aliado a Domínguez y Matías Kulfas a la hora de imponer las herramientas contra la inflación.

“¿Por qué la inflación bajaría con un programa económico cerrado con el Fondo que sube tarifas de servicios públicos y que indexa al dólar?”, preguntó LA NACION.

“El programa te ayuda a bajar la inflación porque se resuelven problemas en distintos frentes, pero además se tienen que lograr inversiones para lograr más capacidad productiva en sectores que generan divisas”, dijeron. Luego cerraron: “El programa va ordenando lo fiscal y la política de financiamiento del déficit. Se va a tener financiamiento externo neto positivo en lugar de salida de dólares y hay políticas de precios e ingresos para una coyuntura muy complicada como lo va a ser febrero, marzo y abril, en todo el mundo y también en la Argentina”, aseguran en Economía.

Por las dudas, otro integrante del Frente de Todos dejó un desafío al equipo económico. “Si resolvemos el tema del Fondo, pero no la inflación, el Gobierno habrá fracasado”, dijo Sergio Massa el viernes.