Por qué no se puede comprar más dólar oficial a través de las billeteras virtuales

Este martes 30 de septiembre se dio a conocer que ya no se podrá comprar dólar oficial a través de las billeteras virtuales. Así lo confirmó Santiago Bausili, el presidente del Banco Central (BCRA). Es así que muchas personas se pregunta porque ya no se puede hacer esta operatoria, ya que varios elegían este medio para adquirir la divisa extranjera.

¿Por qué las billeteras virtuales dejaron de vender dólar oficial?

Santiago Bausili, el presidente del BCRA, aclaró que no está permitido que las billeteras virtuales vendan dólar oficial (Photo by Oliver Contreras / AFP) OLIVER CONTRERAS - AFP

Las billeteras virtuales y las fintech tuvieron que dejar de vender dólar minorista luego de una aclaración del BCRA. Bausili explicó que “había una operatoria donde entidades no autorizadas realizaban transacciones en el mercado de cambio para personas humanas”. A su vez, enfatizó que esas operaciones “están limitadas a bancos y agencias de cambio que autorizadas” por el Central.

¿Es una normativa nueva?

Según Bausili, no se trató de una normativa nueva, sino de una aclaración de las reglas existentes. El funcionario detalló que “no hubo ninguna medida tomada hoy y que el acceso de las personas físicas al dólar oficial se mantiene igual”. Añadió que “las entidades autorizadas para vender dólares son los bancos y las agencias de cambios. Las Alycs y las billeteras no. Esto es lo que se aclaró. No tiene que ver con una normativa nueva”.

¿Esta medida es parte de un nuevo “cepo” cambiario?

Bausili negó rotundamente que la aclaración del BCRA constituya un nuevo cepo. “Esa es una sensibilidad que algunos tratan de plantear en el ambiente”, expresó. El funcionario aseguró que “desde el día uno, siempre que pudimos y estaban las condiciones dadas, eliminamos restricciones cambiarias. No sumamos ninguna”.

¿Cómo se vieron afectas las billeteras virtuales?

LA NACION consultó a varias billeteras virtuales al respecto. Mercado Pago, que también opera con el Banco Industrial (BIND), no hizo comentarios. Por su parte, desde Ualá aclararon que, de momento, solo ofrecen la posibilidad de comprar y vender Dólar MEP a través de Ualintec Capital, mediante operaciones de compraventa de bonos.

¿Qué restricciones cambiarias se habían implementado previamente?

El viernes 26 de septiembre se anunció que las personas que compren dólar oficial no podrán acceder a los dólares financieros por 90 días Freepik

El BCRA había determinado que quienes compren dólar oficial quedarán inhabilitados durante 90 días corridos para comprar títulos valores con liquidación en moneda extranjera (Dólar MEP y CCL). Esta medida busca cortar el “rulo”, una maniobra de especulación financiera para capturar ganancias por la brecha cambiaria. Inicialmente, la restricción aplicaba a un grupo específico de ejecutivos bancarios (entre 6000 y 7000 personas), pero luego el universo se amplió.

¿Cómo reaccionó el mercado a estos anuncios?

La situación generó gran revuelo en el mercado. Sin embargo, Bausili consideró la suba de los dólares financieros y del riesgo país como “movimientos de mercados normales”. Afirmó: “No creo que haya habido un hecho puntual que se pueda identificar con una dinámica u otra”.

El tuit de Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, por la restricción de a las billeteras virtuales y fintechs para vender dólar oficial Captura

El mercado sumó nerviosismo luego de que Cocos Capital, una de las fintech más importantes de nuestro país, confirmara que había dejado de vender dólar oficial. Su CEO, Ariel Sbdar, publicó en la red social X: “Nos pidieron apagar”. Horas más tarde, la empresa informó que “el banco proveedor solicitó a Cocos cortar el servicio de operatoria de dólar oficial, el cual permanecerá suspendido hasta nuevo aviso”, refiriéndose al BIND Banco Industrial.

El presidente del BCRA negó haber pedido directamente a Cocos Capital que cesara sus operaciones. Bausili afirmó: “El Banco Central lidia con sus regulados. Esto es un tema entre Cocos y el banco. Nosotros no hablamos con ellos (por Cocos)”. El comunicado oficial del BCRA también insistió en que “no está permitido tercerizar las operaciones”, dejando claro que la responsabilidad recae en las entidades autorizadas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Julieta Rumi.