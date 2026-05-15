Privatizaciones: el Gobierno acelera la venta de empresas públicas y espera recaudar hasta US$3000 millones este año

El Gobierno avanza con la agenda de privatizaciones y planea obtener hasta US$3000 millones para fin de año. Este viernes le tocó el turno a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), luego de que el Ministerio de Economía oficializara el llamado a licitación para vender el 90% de las acciones que tiene sobre la compañía. Con tiempo hasta agosto para que los interesados acerquen sus propuestas, esta se convertirá en la primera empresa de servicios públicos que pasará a estar en manos privadas durante la gestión de Javier Milei.

Con esta operación, el oficialismo espera recaudar unos US$500 millones, que se usarán para el pago de deuda. Pero el número asciende a unos US$3000 millones para fines de año, entre otras privatizaciones y entregas de concesión que tiene planeadas. El listado incluye empresas que se dedican a la energía, la logística de cargas y hasta la acuñación de monedas, con el doble objetivo de retirar al Estado de la gestión comercial y fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA).

“Cuando le propusimos al Fondo [Monetario Internacional], le dijimos que íbamos a comprar US$7000 millones de reservas, más US$3000 millones de privatizaciones. Entonces, íbamos a tener unos US$10.000 millones en el caso base”, explicó ayer José Luis Daza, viceministro de Economía, durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. El funcionario hizo referencia a la meta de acumulación de reservas del Banco Central para este 2026, que contempla un objetivo mínimo de US$10.000 millones y un escenario optimista de US$17.000 millones.

Esta semana fue particularmente movida. Sin ir más lejos, este viernes el Ministerio de Economía autorizó el llamado a una licitación pública nacional e internacional para encontrar un “operador estratégico” que se haga cargo del 90% del paquete accionario de AySA. El 10% restante quedará en manos de los empleados. Con esto, se abre la puerta a que el mercado determine el valor real de la compañía que presta servicios de agua y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

El Belgrano Cargas es otra de las privatizaciones que planea cerrar el Gobierno este año Casa Rosada

“Se terminó el modelo de ‘empresa-caja’ de la política. No es justo que 47 millones de argentinos financien, a través del déficit y la inflación, un servicio que debe ser autosustentable. El interior no tiene por qué pagar el agua del AMBA. El centro de este proceso es el usuario. Buscamos operadores con capacidad técnica y financiera para alcanzar los estándares de calidad de la región y llegar, de una vez por todas, a las millones de familias que aún esperan el servicio", dijo Alejo Maxit, el presidente de AySA, a través de las redes sociales.

Pero no fue la única novedad. El Gobierno también comunicó este lunes que Genneia y Edison Transmisión fueron los ganadores de la licitación nacional e internacional para obtener el 100% de la participación accionaria del Estado en Citelec, sociedad controlante de Transener. La operación se cerró por US$356 millones, por encima de los US$206 millones establecidos como precio base durante la licitación.

Y este mismo viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. “Son más de 1800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100% privada y mejores estándares de servicio para los argentinos”, comunicó.

Anteriormente, en febrero le había tocado el turno a Impsa, que se convirtió en la primera empresa privatizada durante la era Milei. Además, se concesionario las represas del Comahue, una operación que les permitió hacerse al Gobierno de US$707 millones en diciembre del año pasado.

El mes que viene cerrará la licitación de Intercargo Instagram

Así y todo, el mapa de las desestatizaciones que planea concretar el Gobierno para finales de este año es mucho más amplio. Hasta el 10 de junio, los privados que estén interesados por Intercargo podrán sumarse a la licitación. La empresa estatal líder en la prestación de asistencia en tierra a aeronaves y pasajeros en los principales aeropuertos del país tiene un precio base fijado en US$45 millones.

También se adelantó la privatización de Belgrano Cargas y Logística, que abarcará a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. La lista también incluye a las centrales térmicas Manuel Belgrano y General San Martín, una segunda etapa de concesiones hidroeléctricas, el astillero Tandanor y la Casa de la Moneda, que se dedica a la impresión de billetes y la acuñación de monedas.

“Vamos a estar llevando a cabo todas estas privatizaciones y concesiones. La idea es terminarlas de acá a fin de año. Esto va a generar ingresos por aproximadamente US$2000 millones para fin de año, con todo esto concretado”, afirmó Caputo durante ExpoEFI. Si bien el número discrepa con las estimaciones de Daza en US$1000 millones, LA NACION consultó con el Ministerio de Economía sobre estas diferencias, pero no obtuvo respuesta.