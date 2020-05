Pymes industriales en estado crítico: la producción cae un 53% en abril

Viametal, una pyme que fabrica componentes para trenes, a la espera de poder volver a operar

Abril 2020 será un mes para el olvido en la historia de las empresas en general y de las pymes en particular , sobre todo las industriales, pero no será el único. Un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), muestra que la producción de las pymes industriales cayó 53,1% en abril frente a igual mes del año pasado . "El descenso se explica por el corte de actividad que generó la cuarentena, sumado al fuerte desplome en el consumo interno y la exportación de manufacturas industriales. Más allá que hubo empresas con cero actividades, otras sólo vendieron productos que tenían en stock", informa la entidad.Los 11 rubros industriales que releva CAME bajaron, aunque con menor intensidad en las empresas con más de 50 empleados, donde el declive anual fue de 44,9%.

El último informe sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA), de abril de este año, realizado por el Indec, da cuenta de que las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) sufrieron una merma en la exportación del 58,3% en comparación con el mismo mes de 2019. Se exportaron en abril productos por un monto de solo US$705 millones.

"El promedio de caída de las pymes industriales es del 53%, pero en rubros no esenciales hay caídas en abril del 70% u 80%" , dice Federico Pelli , presidente de CAME Joven. Desde 2018 el sector venía con caídas en facturación y capacidad ociosa de un 50%. En abril, el 95% de las pymes en general (no solo las industriales) no pudieron cubrir el 100% de los costos operativos de la empresa. Pero además, en ciudades donde se reactivó la actividad, no es lo suficientemente fuerte como para recuperarse. Se está facturando un 30% de lo que se facturaba normalmente", sostiene. Agrega que " alrededor del 50% de las pymes que solicitaron el ATP del gobierno no pudieron acceder al beneficio: de 400.000 que lo solicitaron solo accedieron 200.000. Hay un total de 600.000 pymes registradas en el páis y un 10% que es posible que cierren si sigue la cuarentena. La perspectiva es mala en el corto plazo".

Pedro Cascales es Secretario de Prensa e Industria de CAME, pero también es un empresario con dos pymes cerradas desde el 19 de marzo. Con 20 empleados, algunos trabajan desde su casa en modalidad homeoffice, pero no así el personal de taller. Por un lado, fabrica piezas para locomotoras que también exporta, y por otro provee equipamiento para gas licuado, cuyo servicio técnico no se puede llevar adelante porque el personal no tiene alojamiento en el interior. "En abril entregamos productos en stock. Ahora tenemos que cumplir con una exportación que tuve que demorar porque faltaba un pequeño proceso productivo. Tenía que salir a fines de marzo y ahora espero mandarla a principios de junio a los Estados Unidos. Estoy preocupado por los tiempos, que son tan importantes como la calidad y el precio. Si no cumplís, pasas a ser un proveedor poco confiable ", dice, en diálogo con La Nacion. Justo antes de la cuarentena, logró acelerar otra exportación a Corea de Sur. "Me moví rápido y tuve un sobrecosto de flete del mas del 50%", comenta.

A la hora de hablar de la economía de las empresas, Cascales explica cómo es el día a día de una pyme industrial que no es considerada servicio esencial. "La cadena de pagos que está muy deteriorada, y la situación empeora cada vez más".

Según analiza Came, el 50% de los empresarios tiene cheques rechazados, el 25% los cobró parcialmente y el otro 25% cobró la totalidad de los cheques . "Esto da la pauta de cómo está la cadena de pagos", dice Cascales.

"Lamentablemente la actividad de los bancos no fue exceptuada desde un comienzo". agrega Federico Pelli.

En cuanto al crédito, "solo un 18% de las pymes accedieron al crédito al 24%. Hay un problema de liquidez. Para otorgar los créditos, los bancos insistían que se necesitaba una calificación crediticia para acceder al beneficio, a pesar de los Fogar (Fondo de Garantías Argentino). Desde Came pedimos que se abra a las pymes de manera selectiva la posibilidad de trabajar y que se aumente la asistencia, cubriendo el 100% de los sueldos de las pequeñas empresas de menos de 40 empleados, además de más asistencia para cubrir los pasivos. También, que la moratoria, que era hasta noviembre, siga hasta abril, porque los impuestos se siguen cobrando y es una mochila muy pesada".

El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) se ubicó en 37,7 puntos en abril, sin dudas muy por debajo de los niveles del año base, 2009, que estaba cercano a 100, refleja el informe de Came