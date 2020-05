Crisis. Hay 61000 pymes que evalúan cerrar y piden más flexibilidad laboral

Crédito: Propulsar

15 de mayo de 2020

Al universo pyme pertenecen 600.000 empresas que proveen el 70% del empleo formal y gran parte del empleo informal, al que acceden 3 millones de personas. Este sector que impulsa a la economía conformado por micro, pequeñas y medianas empresas está en problemas desde hace décadas porque enfrentan juicios, costos laborales no salariales en exceso e infinidad de impuestos. Hoy, según Vicente Donato, responsable de asistencia técnica estadística de la Fundación Observatorio Pyme (FOP) ya no tienen resto.

Se gastaron los pocos ahorros que tenían, se enfrentan a un bolsillo de un consumidor en recesión y dicen que ayuda, pero no alcanza, la asistencia estatal en créditos y pago parcial de salarios. En este contexto, son 61.000 pymes las que están evaluando cerrar.

Un nuevo informe de FOP, sobre la base de 540.000 empresas, muestra que la situación está levemente mejor para las pymes si se compara con el cierre casi total establecido a fines de marzo (menos las actividades esenciales) aunque sigue crítica.

En este sentido advierte que " no será posible salvar todas las empresas y todo el empleo , sobre todo porque la Argentina arrastra, con altibajos, un escenario estructural recesivo. A éste se suman la crisis sanitaria y la crisis de la deuda externa". Agrega que "ante la creciente escasez de recursos, uno de los pocos antídotos con los que cuenta el país para morigerar el impacto negativo en el empleo es la flexibilidad productiva que se está intentando desde las positivas negociaciones entre trabajadores y empresarios".

La pregunta es, ¿podrán las mipymes sobrevivir a una vuelta atrás a la apertura de la cuarentena, algo posible si los casos aumentan? "Las empresas ya gastaron sus ahorros porque la Argentina es un país en el cual que el sector empresarial se empobreció y descapitalizó en las ultimas décadas . Las reservas están prácticamente agotadas, lo mismo que los recursos públicos. Con buen criterio, el gobierno renovó las ATP, pero si estos sigue, ¿cuántos salarios más va a poder pagar?", asegura Donato.

"¿Qué queda para sobrevivir?", pregunta, y responde: "Repartir las migajas que queda en la economía, sí, pero deberá lograr acuerdos para que se sostengan los puestos de trabajo. ¿Es factible volver a una cuarentena total? Habrá que ver qué acuerdo social se hace para ello", agrega.

Parte de ese acuerdo, por ejemplo, sería desactivar, por lo menos durante la pandemia, la industria del juicio, porque para un trabajador hacerle un juicio a una empresa tan debilitada es "darse un martillazo en el pie", asegura el directivo de FOP.

Gracias a la salida paulatina de la cuarentena en el último mes se sumaron a la actividad 77 mil empresas y 279 mil trabajadores asalariados. E l costo diario de la inactividad de las micro, medianas y pequeñas empresas (mipymes) disminuyó de US$115 millones a US$82 millones .

Actualmente solo el 25% de las mipymes de Argentina permanecen completamente inactivas. En los últimos 15 días, otras 77 mil empresas abrieron sus puertas y 279 mil asalariados registrados se incorporaron a sus trabajos.

Todavía están inactivas el 40% de las empresas de la construcción y el 30% de las empresas del sector industrial, concentradas especialmente en la región AMBA donde permanecen inactivos 600 mil asalariados de todos los sectores de actividad de las mipyme.

En este contexto:

El riesgo de cierre de empresas aumentó en el último mes del 6% al 8%. Es decir, un incremento de 26 mil empresas y 73 mil puestos de trabajo en riesgo.

Actualmente el total de las Mipyme con riesgo de cierre son 61 mil que ocupan 263 mil trabajadores.

Entre las empresas no operativas el riesgo de cierre es mucho mayor, alcanzando al 18% de ellas, y algunas regiones, como el NOA, este riesgo sube hasta el 20% del total de las empresas allí localizadas.

Entre las Mipyme no operativas, sólo el 20% de ellas podrá pagar más del 60% de los costos operativos y obligaciones del mes de mayo.

Programas de asistencia

El programa ATP alcanzó al 60% de las mipymes de Argentina y al 42% de ellas el crédito al 24%. Sin embargo, cuatro de cada cinco empresas tuvo que apelar a sus reservas para afrontar la caída de la actividad y el 35% firmó nuevos acuerdos de suspensiones y reducción de jornada con disminución salarial a causa de la inactividad.

El 52% de las empresas no operativas ya logró acuerdos que permiten disminuir el impacto del coronavirus.

Qué hacen las empresas

El 35% de las Mipyme logró al menos un acuerdo con sus trabajadores . La concreción de los acuerdos fue más frecuente entre las empresas no operativas, entre las cuales el porcentaje que logró acuerdos alcanza el 52% .

En cuanto a salarios, en el sector industrial y de la construcción aproximadamente un cuarto de las empresas logró acuerdos para la reducción de salarios de hasta el 25% para trabajadores suspendidos por inactividad (en línea con el acuerdo marco CGT-UIA) y otro 10% logró acuerdos de suspensión con reducción del salario superior al 25%. Los acuerdos de suspensión con disminución salarial son más frecuentes entre las Mipymes de mayor tamaño que entre las microempresas, mientras que en estas últimas es más frecuente la desvinculación de personal.

En la desesperación por sobrevivir, el 14% de las empresas logró incorporar nuevas actividades o productos a su negocio.

" Las microempresas utilizaron mucho menos frecuentemente que las empresas medianas los instrumentos disponibles : Programa ATP (micro 37% vs. medianas 67%), crédito blando (micro 24% vs. medianas 59%) y acuerdos laborales (micro 24% vs. medianas 40%)", consigna el informe de FOP. "Según Donato, una microempres, por ejemplo un taller mecánico con dos empleados, no llega a realizar los trámites, no tiene quién los asesore y no se presentan".

El Salario Complementario tuvo mayor difusión (52% de acceso) que el de Reducción de las Contribuciones Patronales (36% de acceso).

Además se observaron importantes diferencias de acceso al instrumento del Salario Complementario entre los distintos tamaños de empresas. Mientras que entre las empresas medianas alrededor del 60% de ellas logró acceder, entre las microempresas este porcentaje se redujo al 35%.