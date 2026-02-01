Qué días no se trabaja por los feriados de Carnaval 2026

Ante la proximidad de los feriados de Carnaval 2026, muchas personas se preguntan qué días no se trabajan. A raíz de ello, ya están disponibles las fechas del calendario oficial de asuetos y días no laborables.

El 16 y 17 de febrero son feriados de Carnaval Fuente: Instagram/@carnavaldelpais

En este 2026, los días feriados por Carnaval serán a mediados de febrero: el lunes 16 y martes 17 de este mes. Al ser feriados nacionales garantizados por ley, las personas que sean convocadas a sus puestos de trabajo durante estas jornadas deberán cobrar el doble de un día laboral regular, tal lo define la Ley de Contrato de Trabajo.

Esta fecha festiva no está vinculada al calendario lunar, por lo que su fecha varía a cada año. Históricamente, los feriados de Carnaval representan un periodo de festividad y libertad previo a la Cuaresma, esos 40 días de sobriedad y reflexión que emulan el sacrificio de Jesús y que culminan con la celebración de la Semana Santa.

Compacto del carnaval de Gualeguaychú

Los días de Carnaval ofrecen una amplia variedad de lugares para celebrar. Uno de los lugares emblemáticos es Gualeguaychú, Entre Ríos, considerada la capital nacional de este festejo. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) también se convierte en un epicentro con los famosos corsos que se celebran en distintos barrios tales como Boedo, San Telmo, Colegiales, entre otros.

¿Cuáles son los feriados nacionales y días no laborables de 2026 en la Argentina?

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).