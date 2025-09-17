Qué dijo el exministro de Economía Hernán Lacunza sobre el dólar, el PBI y el pago de la deuda en 2026

El exministro de Economía, Hernán Lacunza, analizó el proyecto de Presupuesto 2026 que el presidente Javier Milei presentó este lunes. A través de un informe de su consultora Empiria, el exfuncionario calificó las previsiones oficiales como “optimistas” e “irreales” y advirtió sobre el “fin de la motosierra” y los desafíos en el horizonte financiero del país.

Qué dijo Hernán Lacunza sobre el dólar, el PBI y el pago de la deuda

El informe de la consultora Empiria califica las estimaciones del equipo del ministro Luis Caputo como “ilusionismo macroeconómico”. El análisis detalla que las previsiones para el cierre de 2025 ya son optimistas. Mientras que el oficialismo postula un crecimiento del 5,4%, Empiria proyecta solo un 3,7%.

El Gobierno también prevé una inflación punta a punta del 40,3% y un tipo de cambio de $1325 para diciembre, cifras que contrastan con las estimaciones privadas de 33% y $1674, respectivamente.

Para 2026, la proyección oficial indica que el Producto Bruto Interno (PBI) crecería un 5%. La consultora de Lacunza considera este pronóstico optimista y lo sitúa en 3,4%. El Gobierno motoriza su cálculo en un alza del 4,9% del consumo privado y del 10,6% de las exportaciones.

En las variables nominales, el Presupuesto 2026 postula una inflación promedio del 13,9%. Proyecta un tipo de cambio de $1423 para el final del período. La estimación de Empiria es de $1836. “No va a pasar”, sentenció el documento sobre la previsión oficial del valor del dólar.

El principal desafío, según el análisis, se concentra en la capacidad del Gobierno para atender las obligaciones de capital e intereses. Para 2026, los vencimientos en dólares suman unos US$18.000 millones, de los cuales US$10.000 millones corresponden a acreedores privados. El primer pago importante, de US$4500 millones, vence en enero. En pesos, la cifra asciende a 128 billones, equivalente al 11,2% del PBI.

¿El fin de la motosierra?

El documento de Empiria sugiere que el proyecto de ley presagia el “fin de la motosierra”. Para 2026, se prevé un resultado fiscal primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,3%. Estos números implican un crecimiento real de los ingresos de la Administración Nacional del 6%.

Los tributos con mayor crecimiento real serían Combustibles (+51%), Derechos de Importación (+13%) y Ganancias (+9%). “Las proyecciones de recursos sugieren que el Gobierno no proyecta un recorte de impuestos para 2026″, señala la consultora.

Con mayores ingresos, el gasto total del sector público nacional aumentaría unos 0,2 puntos porcentuales. El gasto corriente subiría 0,1 puntos y el de capital, otros 0,1 puntos. El gasto en seguridad social aumenta un 5% en términos reales y pasa del 6,4% al 6,5% del PBI. Las transferencias a universidades se estiman constantes en torno al 0,5% del PBI. El gasto en Salud crece un 17% en términos reales y el de Educación un 8% real.

El Presupuesto 2026 contempla un crecimiento del 17% en términos reales para el gasto en Salud Presidencia

Negociación política y fuentes de financiamiento

El proyecto de Presupuesto 2026, el primero en dos años, ingresa al Congreso en un clima de “plena tensión política y financiera preelectoral”. La oposición y los gobernadores desafiaron el equilibrio fiscal con leyes que obligaron a vetos presidenciales.

El informe de Empiria prevé que el Ejecutivo podría mostrarse “más flexible y pragmático en la negociación política” para darle mayor consenso al marco fiscal. Los especialistas de la consultora creen que es “difícil que avance antes de las elecciones, e inclusive hasta el cambio de las cámaras el próximo 10 de diciembre”.

Respecto al financiamiento, el Gobierno prevé un aporte neto de 0,3% del Fondo Monetario Internacional y otros organismos. La principal estrategia, según el análisis de la firma de Lacunza, será utilizar como principal fuente de financiamiento a la deuda interna en pesos capitalizable. Esta representa un 5,2% del PBI, unos $57 billones.

