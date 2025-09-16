Qué dijo Cristina Kirchner sobre el discurso de Milei por el Presupuesto 2026

La presentación del Presupuesto 2026 por parte de Javier Milei generó una inmediata respuesta desde el domicilio de la exmandataria Cristina Kirchner en San José 1111. El presidente anunció en cadena nacional un proyecto que promete austeridad fiscal y aumentos en áreas clave; pero, tras su discurso, Cristina Kirchner utilizó su cuenta de X para expresar su desacuerdo y advertir sobre similitudes con la gestión de Mauricio Macri.

La crítica de Cristina Kirchner al discurso de Milei

Cristina Kirchner cuestionó duramente el discurso de Milei, especialmente su afirmación de que “lo peor ya pasó”. En su mensaje, la expresidenta ironizó: “¿En serio que lo peor ya pasó?”. Además, comparó la situación actual con la gestión de Mauricio Macri e hizo referencia al endeudamiento con el FMI: “¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que [Mauricio] Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?... Es todo tan igual…”.

El posteo de Cristina Kirchner tras el anuncio del Presupuesto 2026 (Fuente: @CFKArgentina)

La exmandataria también criticó la continuidad de Luis ‘Toto’ Caputo como Ministro de Economía y recordó su pasado en JP Morgan Chase: “Que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… Sí, el inefable [Luis] ‘Toto’ Caputo, exjefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo, hermano!”.

La evaluación de Cristina Kirchner sobre el plan económico de Milei

Cristina Kirchner evaluó el plan económico de Milei como una “bomba de tiempo” y escribió: “Tu ‘equilibrio’ en las cuentas, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’, es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica. Una verdadera bomba de tiempo…“.

Presupuesto 2026: cadena nacional del presidente Javier Milei

La expresidenta recomendó a Javier Milei abandonar los dogmas de la Escuela Austríaca de economía y adoptar políticas más realistas que contemplen los intereses del país y de su pueblo: “Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente… Haceme caso… Largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo”.

El impacto de las políticas de Milei en la sociedad según Cristina Kirchner

Cristina Kirchner criticó el impacto de las políticas de Milei en la población, y sugirió que las medidas de austeridad afectan a los trabajadores, jubilados y a la población en general: “Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos… Para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida… Mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… La que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila. Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… Pero ojo que el problema no es solo una cuestión de formas, sino de fondo…“.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.