Qué dijo Kristalina Georgieva sobre el apoyo de EE.UU. a Milei

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, resaltó el respaldo de Estados Unidos a la Argentina. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó el apoyo y dialogó con Georgieva sobre la situación económica del país. El Gobierno argentino celebró estas señales de apoyo.

¿Qué dijo Geogieva sobre el apoyo de EE.UU a Milei?

Georgieva celebró el respaldo de Scott Bessent a la Argentina. “Recibimos con satisfacción la declaración de apoyo de Scott Bessent a la Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”, escribió en X.

Kristalina Georgieva, titular del FMI, valoró el apoyo de EE.UU. a la Argentina tras dialogar con Scott Bessent (Fuente: X @KGeorgieva)

¿Qué dijo Scott Bessent sobre la situación económica argentina?

Bessent confirmó que Estados Unidos podría apoyar a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés).

Ante periodistas, Bessent reconoció que dialogó con Georgieva sobre la situación argentina. Afirmó que cualquier medida de Estados Unidos para ayudar a estabilizar la moneda sería “grande y contundente”, y que Washington no impondría ninguna nueva condición o exigencia.

Bessent explicó que el FMI es reacio a realizar ajustes en los programas antes de las elecciones locales, en referencia a las legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

Celebración del gobierno argentino

Las autoridades argentinas celebraron las señales de respaldo de Bessent y de Georgieva a través de mensajes en redes sociales.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, escribió en X: “Gracias Kristalina por tu permanente apoyo y el de todo el equipo del FMI”. También agradeció a Bessent por su respaldo. “¡Gracias por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!“, escribió en X.

La reacción de Luis Caputo (Fuente: X @LuisCaputoAR)

El Presidente había escrito: “Enorme agradecimiento a Bessent y Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York. ¡Viva la libertad carajo!”.

El agradecimiento del Presidente por el apoyo de Bessent y Trump (Fuente: X @JMilei)

Opciones de asistencia del Departamento del Tesoro

El secretario del Tesoro dijo a periodistas que cualquier medida de Estados Unidos para ayudar a estabilizar la moneda argentina sería “grande y contundente”, y que Washington no impondría ninguna nueva condición o exigencia.

Bessent reforzó que todas las opciones para la estabilización de la economía argentina seguían sobre la mesa, pero que no se tomaría ninguna medida hasta después de que Trump se reúna en Nueva York con Milei.

Bessent reforzó que todas las opciones para la estabilización de la economía argentina seguían sobre la mesa THOMAS COEX� - AFP�

Las opciones del Departamento del Tesoro para asistir a la Argentina pueden incluir un swap, compra directa de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses, según anticipó el funcionario.

Perspectivas de Estados Unidos sobre las reformas económicas

El secretario del Tesoro señaló que no veía un riesgo de contagio financiero derivado de la crisis actual argentina y añadió que el gobierno norteamericano estaba satisfecho con la aplicación de las reformas económicas de la administración libertaria.

Bessent afirmó: "Argentina volverá a ser grande"

“Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y la Argentina volverá a ser grande”, amplió el funcionario, al hacer un juego de palabras con el mantra de Trump, Make America Great Again (MAGA).

“Seguimos confiando en que el apoyo de Milei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de la Argentina. Mis comentarios de abril dejan claro nuestro compromiso con el pueblo argentino y con Milei”, añadió Bessent, en referencia al viaje que hizo el 15 de abril pasado a Buenos Aires, cuando se reunió con el Presidente en la Casa Rosada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Guillermo Idiart.