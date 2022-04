Qué dinámicas muestra el mercado local, a la espera de una suba de tasas

El mercado argentino ha entrado en una dinámica particular con sus bonos, sus acciones y su moneda moviéndose de manera no coordinada. La paridad promedio ponderada de los bonos osciló entre US$31 y US$33 desde fines de febrero, con un retorno de 2,7%; el Merval en dólares subió 10% y el peso tuvo una apreciación en el mercado libre (CCL) de 5%. Dado los bajos cupones de los bonos, lo que los asemeja a renta variable argentina, el mercado prefiere plegarse al desempeño del sector privado (opta por acciones), que estaría mejor preparado para enfrentar un cambio de régimen en 2024 que un soberano deficitario y sin acceso al crédito. De la misma manera, la apreciación del peso estaría más relacionada con una oportunidad puntual de carry trade que con una mayor cordura fiscal y monetaria orientada a cuidar el valor de la moneda.

El Banco Central no hace pie en el mercado cambiario

El Banco Central viene teniendo un mal desempeño en el mercado único libre de cambio (MULC). En las 66 ruedas de 2022, la autoridad monetaria acumula un saldo de apenas US$2 millones, versus uno de US$2903 millones en el mismo lapso de 2021. El comienzo de abril no es para nada alentador, con compras acumuladas por US$36 millones, quedando debajo de enero (US$105 millones) y de marzo (US$454 millones). El boom de liquidación del agro del primer trimestre no fue suficiente para contener la fuerte demanda de dólares al tipo de cambio oficial (importadores, turismo y deuda privada). Este exceso de demanda de dólares no es otra cosa que un exceso de oferta de pesos a este dólar oficial. En lo que va de abril, la liquidación del sector está por debajo de lo que la estacionalidad indica, probablemente debido a un crawling peg más alto, que incentiva la retención de granos.

La estrategia de aceleración del crawling peg es un hecho

En las primeras cinco ruedas del actual mes de abril, el Banco Central parece haber dado un marcado giro en su estrategia cambiaria, al acelerar fuertemente el crawling peg (es decir, el ritmo al que se mueve el tipo de cambio). La autoridad monetaria movió el dólar oficial a una TNA promedio de 46,6% en lo que va del mes, con una suba desde el 34,8% de marzo, y siendo el mayor ritmo desde el 49,1% de fines de enero 2021. La razón detrás de este giro es la mencionada mala performance en el MULC. Este nuevo rumbo conlleva dos grandes riesgos. El primero es el de retroalimentar una inflación que sorprendió, al ser de 4,7% en febrero y que para marzo se espera que esté más cerca de 6% que de 5%; el segundo es la posibilidad de trabar el mercado de cambios si no se restablece el diferencial a favor de la tasa en pesos.

Una suba de tasas al caer: de cuánto podría ser el reajuste

La nueva estrategia del Banco Central erosionó rápidamente el spread entre la tasa en pesos y el crawling peg, de 10 puntos porcentuales a fines de marzo a -4,6 puntos porcentuales en la semana que terminó. Por ende, cabe esperar que la autoridad monetaria suba nuevamente la tasa para evitar un estrangulamiento del MULC (exportadores no liquidan e importadores adelantan compras). Probablemente eso ocurra luego de la publicación del dato de inflación de marzo, prevista par el miércoles 13 y con una graduación que, al menos, devuelva el spread a la neutralidad. No sería descabellado un ajuste monetario de 300 puntos básicos, que sería el más alto del año luego de uno de 200 en enero, 250 en febrero y 200 en marzo, y una leve desaceleración del crawling. Entendemos que el Banco Central seguirá ubicando a la tasa en pesos por encima de la de devaluación y por debajo de la inflación esperada.

Cuánto más podría caer el dólar contado con liquidación

El CCL cayó casi ininterrumpidamente desde el anuncio del principio de entendimiento del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a fines de enero. Entre el 27 de enero y el 7 de abril bajó desde $233,2 a $190,9 (-18%). Para anticipar cuánto recorrido le queda a esta apreciación del peso tomamos un enfoque monetario. Desde que asumió Alberto Fernández, en diciembre de 2019, el dólar libre se movió prácticamente a la par de la Base Monetaria Amplia (suma de Base Monetaria y Pasivos Remunerados del Banco Central), con excepción de octubre 2020 y del actual período. En octubre 2020 el CCL subió muy por encima de la Base Monetaria Amplia (BMA), por lo que, expost, podemos afirmar que el mercado había exagerado. La situación actual es contrapuesta: es el dólar CCL el que quedó muy por debajo de la BMA, por lo que somos cautos al creer que estos niveles se sostengan.

