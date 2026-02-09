Qué es la Ley de Inocencia Fiscal que entró en vigencia hoy

Con el objetivo de que los argentinos saquen los dólares del colchón, el Gobierno publicó la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal y convirtió en operativos los cambios que el oficialismo presenta como un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes.

En la definición oficial, la norma pone en marcha un “blanqueo popular permanente”, entendido como un esquema continuo que permite regularizar ahorros informales y utilizarlos libremente, sin revisiones hacia atrás, siempre que se tribute de ahora en adelante.

A través del decreto se activó el Régimen Simplificado de Ganancias, se precisaron los alcances del llamado “tapón fiscal” y se aclaró de qué manera podrán utilizarse ahorros no declarados —incluidos los “dólares del colchón”— sin que eso derive en una revisión patrimonial hacia atrás.

LN+: blanqueo de capitales

En qué consiste el nuevo “blanqueo”

En un especial de LN+ se hizo un repaso de los principales cambios que introduce la nueva normativa.

LN+ sobre la nueva ley

Un régimen con menos explicaciones

El decreto aclara de manera expresa que, dentro de este nuevo régimen, no se analiza la variación patrimonial ni los depósitos, incluso cuando esos fondos provengan de ingresos generados en períodos fiscales anteriores. Hasta antes de la reglamentación, esa exclusión no estaba escrita con ese nivel de detalle.

Adorni: “Cambio de época”

El jefe de Gabinete Manuel Adorni se hizo eco de la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal en su perfil de X.

Ha quedado reglamentado el Régimen de Inocencia Fiscal, el cual entra en plena vigencia a partir de hoy.



Durante años, la política expulsó a millones de argentinos del sistema y después los castigó por intentar cuidar sus ahorros.



Cambio de época: ahora lo tuyo es tuyo.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) February 9, 2026

Quién estará a cargo de su implementación

La implementación y el control del nuevo esquema quedan a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que concentra la operatoria del régimen simplificado, los efectos liberatorios y los nuevos criterios de fiscalización.

La implementación de la ley quedará a cargo de la ARCA Prensa ARCA

Qué cambia con el nuevo esquema

Según la interpretación oficial, el nuevo esquema abandona la presunción de culpabilidad fiscal y concentra los controles en lo que ocurra de ahora en adelante, siempre que el contribuyente adhiera al régimen y cumpla con la declaración y el pago del impuesto.

Cuándo fue sancionada y promulgada

La norma que se reglamentó este lunes 9 había sido sancionada a fines de 2025 y promulgada el 2 de enero de este año.