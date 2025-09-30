Qué es Nucleoeléctrica Argentina, que inició su proceso de privatización

El Poder Ejecutivo formalizó la autorización para privatizar Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) a través del Boletín Oficial. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo firmaron el decreto que establece la venta del 44% de las acciones de la empresa y un programa de propiedad participada para los empleados.

El Gobierno argumenta la necesidad de reducir el déficit fiscal y promover la inversión privada como justificación, lo que desató una fuerte controversia y la presentación de un proyecto opositor en el Senado.

¿Qué es Nucleoeléctrica Argentina?

Nucleoeléctrica Argentina (NASA) es la empresa estatal encargada de operar las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. Estas centrales suman una potencia instalada de 1763 MW y aportan aproximadamente el 7% de la energía eléctrica consumida en Argentina. Sus accionistas son el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina. Se prevé que tanto la CNEA como Enarsa transfieran sus acciones a la Secretaría de Energía.

Proceso de privatización

El Decreto 695/2025 establece la organización de un “programa de propiedad participada” por el 5% del capital accionario de NASA, destinado a los trabajadores. Además, se contempla la venta del 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. El 51% restante permanece en manos del Estado, a través de la Secretaría de Energía. El Gobierno especificó que “en la modalidad y el procedimiento referidos no se prevé el otorgamiento de otra preferencia que no sea la implementación del programa de propiedad participada”.

Justificación oficial

El Gobierno justificó la decisión argumentando que “la intervención estatal a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado no ha dado los resultados esperados”. Añadió que la medida busca “nivelar las reglas de juego respecto a la actividad de generación proveniente de otras fuentes”. El Ejecutivo destacó la necesidad de reducir el déficit fiscal y el sobredimensionamiento estatal, considerando que la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina es el medio más idóneo para asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa de manera eficiente y competitiva.

Se anticipó que durante 2023 la empresa recibió transferencias de capital no reintegrables por parte del Estado por un valor de $700 millones. “La incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva”, justificó el Gobierno.

Valuación y situación financiera

Estimaciones preliminares de analistas del sector apuntan a que la valuación total de la empresa podría oscilar entre US$560 millones y US$1000 millones.

NASA, presidida por Demian Reidel, es una de las empresas estatales superavitarias, que durante el primer trimestre de 2025 tuvo un resultado financiero positivo de $17.234 millones. Existe cuestionamiento por la cantidad de empleados en la sede central, donde se realizan tareas administrativas: alrededor de 3100.

La reacción del kirchnerismo

José Mayans criticó la medida del Gobierno Nicolás Suárez

En contraposición a la medida del Gobierno, el kirchnerismo presentó un proyecto en el Senado para frenar la venta de la empresa. El presidente de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans, acusó que “están tratando de armar un negocio y obviamente hay negociaciones que benefician al Presidente y a la hermana”.

El proyecto declara “de interés público y estratégico no enajenable el desarrollo nuclear argentino” y exceptúa a la empresa de los alcances de la Ley Bases y además plantea dejar sin efecto “todo proceso administrativo iniciado con el objeto de modificar la composición accionaria y/o transformar la naturaleza jurídica de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)”.

