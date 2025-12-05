Qué pasó con Mondelez

La multinacional Mondelez inició este viernes un cese temporal de actividades en su planta industrial de General Pacheco con el objetivo de administrar sus niveles de stock. La empresa propietaria de marcas líderes del mercado local acordó con la representación sindical un esquema de paradas técnicas y vacaciones anticipadas para su plantilla de operarios. Esta medida responde a la necesidad de calibrar la fabricación de golosinas ante un escenario de ventas que muestra signos de estancamiento en el último tramo del año.

Por qué se frenó la producción en Mondelez

La decisión corporativa apunta a una reorganización de los procesos industriales en la sede bonaerense. Fuentes de la firma explicaron que la interrupción obedece a una estrategia de planificación habitual en este tipo de industrias. La intención principal radica en garantizar la sustentabilidad del negocio a largo plazo mediante una adecuación de los recursos disponibles a la realidad del mercado.

La actividad en la fábrica de galletitas y alfajores se reanudará el próximo 4 de enero

La compañía descartó que esta determinación responda a una crisis terminal o a un conflicto inesperado. Desde la empresa indicaron que se trata de una situación propia de la planificación y adecuación operativa que realizaron en otras oportunidades. El cese de la línea de montaje permitirá ejecutar tareas de mantenimiento planificado en la maquinaria y en la infraestructura edilicia del predio, acciones necesarias para asegurar la eficiencia futura de la producción.

El acuerdo laboral con el sindicato y el cronograma de regreso

La implementación de este freno productivo cuenta con el aval de los representantes de los trabajadores. Mondelez alcanzó un entendimiento con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y con la Comisión Interna de la fábrica para gestionar los tiempos del personal durante este lapso. La empresa enfatizó que la medida no implica suspensiones ni pérdida de puestos de trabajo.

El cronograma establecido contempla un periodo de inactividad de aproximadamente un mes. La fecha fijada para la reanudación de las operaciones es el próximo 4 de enero. El plan de trabajo para las semanas venideras divide las tareas del plantel en dos etapas diferenciadas.

La semana del 15 al 22 de diciembre concentrará a la casi totalidad de los empleados dentro de la planta. Durante esos días, el personal se abocará a labores específicas de mantenimiento, limpieza profunda de las instalaciones y jornadas de capacitación técnica. Las dos semanas restantes del periodo de parate corresponderán al goce de las licencias anuales por vacaciones, según lo estipulado en el convenio colectivo y lo pactado con la entidad gremial.

El escenario de consumo detrás de la decisión

La maniobra de Mondelez, dueña de etiquetas masivas como Oreo, Pepitos, Lincoln, Milka o Shot, ocurre en un contexto económico complejo para el sector de consumo masivo. Los indicadores de venta en supermercados y comercios de cercanía reflejan dificultades persistentes para recuperar los volúmenes históricos.

El esquema de paradas técnicas fue consensuado con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación

Datos relevados por la consultora especializada Scentia ilustran el panorama que enfrentan las grandes alimenticias. El mercado intenta recomponerse tras el derrumbe registrado en 2024, periodo en el cual la comercialización de productos de la canasta básica cayó un 13%. Los rubros de alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza sufrieron el impacto directo de la contracción del poder adquisitivo.

El desempeño durante los primeros diez meses del corriente año muestra una recuperación lenta y desigual. El consumo general acumula un alza del 2,4%, un porcentaje que resulta insuficiente para compensar las pérdidas del ciclo anterior. El análisis desagregado de las categorías revela datos aún más ajustados para el nicho de negocio de la multinacional.

El segmento de “desayuno y merienda”, que incluye a las galletitas y alfajores, exhibió una performance por debajo del promedio general. Dicha categoría registró una modesta suba del 1,6%, cifra que fundamenta la necesidad de las compañías de ajustar su ritmo de fabricación a una demanda real que no termina de despegar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.