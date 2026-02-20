Ayuda escolar: cuáles son los topes de ingreso para recibir el beneficio

La Ayuda Escolar Anual es un beneficio que tiene como destinatarios a los niños y adolescentes de los distintos niveles de enseñanza para la compra de útiles escolares y otros insumos hacia el comienzo del ciclo lectivo y Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) entregará en la edición 2026.

Con el inicio de clases, se puepde tramitar la Ayuda Escolar Freepik

El organismo previsional indica en su sitio oficial que esta asignación se cobra una vez al año, y que en marzo de 2026 comienza el pago de la Ayuda Escolar Anual.

Cuáles son los topes de ingreso para recibir la Ayuda Escolar Anual

De acuerdo a la cartilla vigente que emite Anses, la Ayuda Escolar Anual cuenta con los mismos topes de ingreso que otras prestaciones del organismo previsional. Según la más reciente actualización, que incluye al mes de febrero, los límites son los sigueintes:

Ingresos Montos límites en febrero Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar $ 5.292.758 Tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar $ 2.646.379

En el caso de los hijos con discapacidad no hay límite de ingresos para cobrar el beneficio .

La Ayuda Escolar Anual es una ayuda estatal que se entrega habitualmente en el mes de marzo y que el año pasado tenía un tope de $85.000. Aunque resta la confirmación oficial sobre el monto, es posible que en 2026 ronde ese valor, con la misma modalidad de acreditación en cuenta, una vez aprobado el formulario.

Anses aún no confirmó el monto para 2026, el año pasado tenía un tope de $85.000 Archivo

Cómo inscribirse para la Ayuda Escolar Anual

La Ayuda Escolar Anual requiere de un formulario que sirve para acreditar la escolaridad de los menores y que se obtiene desde el sitio oficial de la Anses. Este documento debe ser completado con los datos del alumno y del establecimiento al que concurre.

Ingresar a Mi Anses.

Ir al apartado Hijos y luego hacer clic en Presentar Certificado Escolar .

. Obtener el formulario para cada hijo.

Elegir Generar Certificado , completar los datos requeridos y seleccionar Generar.

, completar los datos requeridos y seleccionar Generar. Imprimir el certificado y llevarlo a la institución escolar para que lo completen y firmen .

. Ingresar nuevamente a Mi Anses, apartado Hijos.

Seleccionar: Presentar Certificado Escolar.

Luego elegir la opción Subir Certificado y cargar la foto del formulario completo y firmado desde el celular o computadora.

Cómo saber si se pagará la Ayuda Escolar de forma automática

Los solicitantes que deseen corroborar si esta ayuda se acreditará de manera automática o no, pueden seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial y hacer clic en mi ANSES > Mis Asignaciones.

Si no figura para el cobro automático, será necesario presentar el Certificado Escolar de forma virtual para poder cobrarla.

El beneficio abarca a los hijos a partir de los 45 días y hasta el mes que cumplan 18 años y que concurran a la escuela, ya sea nivel inicial, primario o secundario/polimodal.

Cabe aclarar que las familias que acrediten antes del fin de cada año la escolaridad de sus hijos entre 4 y 17 años inclusive, van a recibir la Ayuda Escolar en el mes de marzo del año siguiente. De lo contrario, se debe presentar el certificado actualizado, emitido este año por el establecimiento.