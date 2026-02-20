Real hoy: a cuánto cotiza la moneda brasilera oficial y blue este viernes 20 de febrero

La cotización del real es una de las más buscadas por los argentinos. Conocer el valor de la moneda brasilera sirve como referencia en el cálculo de la previsión de un viaje o estadía en Brasil, en especial durante la temporada de verano.

Es por ello que es importante conocer cuál es el valor del real este viernes 20 de febrero, tanto en el ámbito oficial como en el mercado informal de cambios.

Así cotiza el real hoy Tomás Cuesta - LA NACION

A cuánto cotiza el real oficial este viernes 20 de febrero

Según el relevamiento que hizo el Banco Central (BCRA) sobre las cotizaciones de las monedas extranjeras en el último día hábil, el real oficial promedió en $265,58 para la venta.

En tanto, la moneda brasilera hoy figura a $262 para la compra y $277 para la venta en el Banco Nación.

A cuánto cotiza el real blue hoy

El valor del real blue, que se vende en el mercado paralelo, es de $264,75 para la compra y $275,75 para la venta.

¿Puedo comprar reales en el banco?

La cotización del real se toma como referencia al momento de planear un viaje a Brasil PILAR OLIVARES - X00856

Desde el levantamiento del cepo cambiario en abril, las personas físicas con dinero bancarizado no tienen límite para comprar moneda extranjera.

Sin embargo, debido a que las entidades bancarias solo ofrecen la compra y venta de dólares a través de home banking, quienes deban adquirir reales deberán hacerlo por ventanilla. A su vez, vale aclarar que existe un tope del equivalente a US$100 para la compra de moneda extranjera por mes por este medio.

¿Cómo usar Pix para pagar en Brasil?

Pix es una billetera virtual para hacer pagos y transferencias más popular del país vecino. Esta plataforma fue lanzada en 2020 por el Banco Central de Brasil y es prácticamente tiene presencia en todo Brasil, puesto que usan este sistema comercios, cadenas y vendedores ambulantes. A la hora de realizar un viaje a este país, resulta muy útil saber cómo pagar con esta aplicación siendo argentino.

El funcionamiento de PIX es muy similar al de las billeteras virtuales que se usan en la Argentina. Al momento de pagar, el vendedor acerca al cliente un código QR, que se escanea y realiza la transferencia. Otra opción para pagar es que el comerciante ofrezca su “llave PIX”, que suele ser el número de celular. Esa forma de pago emula a la que se realiza con alias o CBU en la Argentina.

Se puede pagar con código QR o con clave Pix en Brasil desde el celular shutterstock - Shutterstock

A continuación, estos son los pasos para configurar Pix en el celular y usarlo en Brasil, si sos argentino:

1 Descargar la aplicación

Descargar una aplicación compatible con Pix que funcione en Argentina y Brasil, como Mercado Pago, Cocos, Belo o Brubank. Con alguna de estas, se puede pagar en comercios adheridos a Pix con pesos argentinos, puesto que se hace la conversión a reales inmediatamente al momento que se hace el pago y con comisiones bajas.

2 Cargar dinero a la app

Abrir una cuenta en la app y cargarla con pesos argentinos desde una cuenta bancaria o billetera virtual en la Argentina.

3 Pagar con QR

Al estar en Brasil, solicitar el código QR en el comercio que acepte Pix o la clave Pix, que puede ser un número de celular asociado al comercio.

En la aplicación, elegir la opción de “pagar con Pix”, escanear el código QR del vendedor o ingresar su clave Pix, luego ingresar el monto a pagar convertido a reales automáticamente. La transferencia se realiza en segundos, acreditándose inmediatamente al comerciante, sin necesidad de usar tarjeta ni llevar efectivo.