Reforma laboral: Sturzenegger aclaró cómo serán los cambios en indemnizaciones, vacaciones y horas extra

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó este viernes el alcance de la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, y negó que los cambios impliquen una pérdida de derechos para los trabajadores, luego de que la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciara una marcha contra el proyecto el 18 de diciembre. Al detallar las modificaciones previstas en indemnizaciones, vacaciones, horas extra y licencias por enfermedad, sostuvo que el objetivo es reducir la litigiosidad, dar previsibilidad a las empresas y actualizar un marco normativo que, según señaló, no se adapta a una economía que lleva más de una década sin crear empleo formal.

En ese marco, remarcó que cerca de la mitad de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad, una situación que —sostuvo— golpea especialmente a las pymes y a los jóvenes. Según explicó, la reforma apunta a introducir mayor flexibilidad por acuerdo entre partes, reducir la incertidumbre judicial en los costos laborales y acompañar un proceso de crecimiento que, afirmó, se reactivará una vez despejado el ruido electoral.

“La ley actual te pide que te tomes las vacaciones en un período particular de tiempo. Pedir esa flexibilización es un poco lo que están pidiendo los jóvenes. Lo deciden de mutuo acuerdo. La ley dice de octubre a abril y un mínimo de siete días, pero en tanto y en cuanto sea de mutuo acuerdo, que se pueda arreglar”, ahondó en diálogo con radio Mitre.

Respecto a las indemnizaciones, el ministro explicó el sistema actual y mencionó lo que busca la ley nueva, de ser aprobada por el Congreso. “El pago de la indemnización [actualmente] es un sueldo por año trabajado, es uno de los regímenes más generosos que hay. Eso no es un problema. El problema es que si hay algún conflicto o litigio, un juez puede decir que son 20 [sueldos]. Se genera una incertidumbre respecto al despido", marcó Sturzenegger. En eso, sostuvo que el monto legal establecido por ley se mantiene, pero que la reforma establece reglas sobre cómo llevar ese monto a dinero de hoy por inflación.

“Hemos introducido cambios que buscan bajar esa incertidumbre. Hemos tratado de tipificar bien el cálculo para evitar esos grises que dan margen para el litigio. Uno de los problemas de los intereses por ejemplo si esto fue hace 15 años, traerlo a plata de hoy. La ley precisa este punto y el empresario que entra a esa relación laboral no enfrenta esa incertidumbre”, agregó, y detalló que el Estado pondrá dinero para que las empresas lo giren a un fondo en caso de tener que enfrentar un litigio y no quiebren. Aclaró además que la nueva ley laboral aplicará para todas las relaciones laborales, no sólo para las futuras.

Federico Sturzenegger junto al presidente Javier Milei X

Tal como publicó LA NACION, también la ley dispone la creación de los FAL para favorecer el cumplimiento de las indemnizaciones por parte de los empleadores del sector privado. Es un sistema parecido al que ya utiliza el gremio de la Construcción (Uocra). La empresa deberá aportar un 3% de las remuneraciones que se toman como base de cálculo para las contribuciones patronales que van al SIPA. Y el Estado se lo descontará de las propias contribuciones que hace la firma a la Anses. En definitiva, el costo del FAL es cero para las empresas.

En otro tramo de la entrevista, el ministro de Desregulación fue consultado sobre el cómputo de las horas extra. Sobre ese punto, que también causó revuelo cuando circuló el borrador del proyecto libertario, Sturzenegger aclaró: “No se terminan, se quedan exactamente igual. Lo que ahora se introduce es el banco de horas. Quizás te tenés que quedar dos horas más y el empleador te dice ‘no vengas por dos horas el viernes’. Eso se puede hacer por mutuo acuerdo. Simplemente es dar más flexibilidad porque hay nuevas modalidades de trabajo, es dar esa apertura", ejemplificó.

El último punto que tocó el ministro fue el caso de las licencias por enfermedad. “Cuando tenés una persona que tuvo una enfermedad y tuvo que estar afuera mucho tiempo, y esa persona vuelve, ¿qué hace el empleador con ese trabajador? Porque ya reorganizó la empresa. Le tiene que dar un trabajo pero puede ser distinto al de antes", insistió.

Marcha de la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió una manifestación de rechazo contra la reforma laboral para el jueves 18 de diciembre, a las 15 horas. El epicentro del reclamo será la Plaza de Mayo.

Jorge Sola en conferencia de prensa en la CGT. Reunión en la que expresan su rechazo a la reforma laboral que el Gobierno quiere tratar en las sesiones extraordinarias Ricardo Prisupluk

La CGT está decidida a confrontar a pesar de que el Gobierno tuvo ayer un gesto al eliminar del proyecto oficial el artículo que afectaba uno de los mecanismos de recaudación de los gremios. A pesar de esta señal, los sindicatos rechazaron la iniciativa porque la consideran “regresiva” y que quita derechos colectivos e individuales.

La estrategia de la CGT ahora será tender puentes con gobernadores y legisladores para intentar frenar la ley en el Congreso. También se prevé una movida judicial, ya que considera algunos puntos como “inconstitucional”, como los límites al derecho a huelga.