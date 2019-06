Regularizan la situación de 200 barrios

Una resolución facilita la escrituración de 100.000 lotes parados

Escriturar ya no será solo una promesa para las familias propietarias de 100.000 lotes que se encontraban "parados" en la provincia de Buenos Aires . A partir del Régimen para la Regularización de Conjuntos Inmobiliarios Consolidados, que entró en vigor en el último mes tras la sanción de la resolución 400, podrá comenzar a regularizarse la situación de 200 desarrollos que no contaban con título de propiedad, lo que hacía que los tenedores no pudieran tomar un crédito hipotecario y ahuyentaba a los desarrolladores a la hora de invertir en la provincia.

"El régimen surgió como consecuencia de un trabajo articulado entre varios organismos de la provincia (Autoridad del Agua, Ordenamiento Territorial y Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) para abordar una problemática preexistente a la actual gestión: conjuntos inmobiliarios desarrollados consentidos por municipios que, por el sistema burocrático imperante, no lograron tener la totalidad de sus aprobaciones, perjudicando a poseedores de buena fe que no pueden acceder a un legítimo derecho de propiedad, frenando además la posibilidad de generación de empleo en materia de construcción", afirmó Agustín Sánchez Sorondo, director de Planificación y Ordenamiento Urbano y Territorial de la provincia de Buenos Aires. En los hechos, lo que se implementó es un trámite digital y con un reglamento preciso para que en un plazo razonable los titulares de un lote o una casa puedan lograr su escritura.

"Si bien este programa resuelve el problema de más de una década que impactará en miles de familias, lo más importante es el trabajo en materia de planificación urbanística que la provincia está desarrollando con los municipios para que esta situación no vuelva a suceder. Duplicaremos la cantidad de municipios con Código Urbanístico en relación con los aprobados en los últimos 40 años desde que rige la ley. Y esto define ni más ni menos cómo las ciudades se organizan, dónde van a crecer, con qué condiciones, etcétera. En definitiva, se establecen reglas claras para un crecimiento y desarrollo ordenado", agregó.

La medida fue destacada como un acierto por parte del presidente del Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires, Claudio Caputo, porque incentiva el desarrollo del sector.

"Tenemos que pensar en el mediano plazo. Si se resuelven estos aspectos jurídico-administrativos, daremos un paso adelante en el camino del derecho humano a la vivienda. Un terreno escriturado es la posibilidad de acceso al crédito hipotecario, y ese crédito es la herramienta facilitadora para que una familia concrete el sueño de la vivienda", consideró el escribano, aunque señaló que ARBA debería sumarse a la mesa de trabajo de provincia porque hay cuestiones impositivas que resolver. Básicamente, el peso del impuesto complementario sobre los desarrolladores que en barrios de 450 lotes deberían pagar el gravamen por las 450 propiedades.