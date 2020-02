Reperfilamiento. El Gobierno posterga al 30 de septiembre el pago del AF20

Lo anunció el Ministerio de Economía que encabeza Martín Guzmán; sí se pagarán los intereses; "este Gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales", dice el comunicado oficial Fuente: Archivo

El Gobierno anunció su "reperfilamiento" para el bono dual AF20. Luego del fallido canje de títulos de la semana pasada, la frustrada colocación de letras de ayer y la suspensión de la licitación de Lebad de hoy, el Ministerio de Economía comunicó hoy la decisión de postergar al 30 de septiembre el pago del vencimiento de capital de ese bono, previsto para el jueves 13 de febrero.

De esta forma, se aplaza siete meses la amortización del bono dual AF20, el Gobierno sí decidió cumplir con el pago de los intereses, desembolso que se realizará en la fecha estipulada.

La decisión, informa el comunicado de Economía difundido hace instantes, apunta a " contar con más tiempo para poder reestructurar este bono de una forma consistente con el resto de la reestructuración de la deuda externa".

Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo / LA NACION

La decisión de reperfilar el bono AF20, sin embargo, plantea diferencias entre los tenedores. Según definió la cartera que conduce Martín Guzmán, esta postergación no alcanzará a las "personas humanas" . Quienes, al 20 de diciembre de 2019, tenían un valor nominal menor a US$20.000 en este bono, tendrán un tratamiento distinto y cobrarán el pago del capital en la fecha estipulada (13 de febrero).

De esta forma, la decisión de postergar los plazos afecta tanto a los grandes fondos de inversión, las entidades financieras y a los inversores que habían comprado AF20 con posterioridad al 20 de diciembre, apostando a un alto retorno por el precio bajo al que cotizaba ese bono en el mercado.

Pese al reperfilamiento, en el Ministerio de Economía consideran que no habrá impacto en el mercado local ni las expectativas en torno al futuro de la deuda en pesos. "Esta postergación de los vencimientos de capital de este título no afecta ni interrumpe en modo alguno la estrategia de normalización de la curva de rendimientos en pesos", dice el comunicado, e insiste en que el Gobierno "no observa dificultades en cuanto a la capacidad de enfrentar los vencimientos de la deuda en pesos".

El ministro Martín Guzmán y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Fuente: Archivo

El comunicado de Economía salió en duros términos a criticar la "especulación" que atribuye a los fondos e inversores del exterior que decidieron no participar del fallido canje de la semana pasada. Fue el 3 de febrero, cuando el Gobierno ofreció nuevos títulos con vencimiento en 2021 y quitas significativas para reemplazar al bono AF20, pero solo un 10% de los tenedores decidió participar.

"El canje buscó cambiar el perfil de este bono insostenible por otro que fuese sostenible. Hubo cooperación de tenedores locales pero no hubo cooperación por parte de un grupo de fondos extranjeros que poseen la mayor tenencia del instrumento. Por el contrario, lo que expresaron tales fondos es que para ellos este instrumento es un bono en dólares, y que solo estarían dispuestos a recibir otro similar atado al dólar a un plazo muy corto, lo que este gobierno considera incompatible con la estrategia integral de restauración de la sostenibilidad de la deuda", afirma el escrito difundido por Economía.

Tras ese fallido canje, el Gobierno apostó por una licitación de letras en pesos, con el objetivo de reunir fondos para enfrentar el vencimiento del AF20, un bono dual que había sido emitido el 13 de julio de 2018 por el entonces ministro Nicolás Dujovne, con la particularidad de que estaba nominado en dólares y se amortizaría en pesos al vencimiento.

"Este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los merc ados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente", afirma el comunicado de la cartera que encabeza Martín Guzmán.

"Quien participó del canje posee ahora una tenencia sostenible, mientras que a los tenedores que decidieron no cooperar les tocará esperar", agrega.