REPO: el Gobierno vuelve a repetir una jugada que muestra lo que todavía le falta

A menos de 48 horas del vencimiento de deuda por US$4300 millones con bonistas locales e internacionales, el Gobierno consiguió un financiamiento puente de un grupo de bancos para cubrir más de la mitad de esos compromisos. Es la tercera vez que recurre a esta herramienta para sumar divisas sin presionar sobre su objetivo central: la baja de la inflación.

El vencimiento de los bonos Bonares y Globales —emitidos durante la reestructuración de deuda de 2020, bajo la gestión del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán— es el tercero por el mismo monto que enfrenta el gobierno de Javier Milei. En las tres oportunidades, el Tesoro debió pagar al contado, una práctica poco habitual que suele darse en países sin acceso al mercado voluntario de crédito.

Esta dinámica explica, según el ministro de Economía, Luis Caputo, por qué el Banco Central (BCRA) aún mantiene reservas netas negativas por más de US$16.000 millones, si se excluye el último préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Caputo suele remarcar que el gobierno de Milei es el que más divisas compró en la historia, con intervenciones por más de US$29.000 millones. Sin embargo, omite señalar que casi US$21.500 millones de esas compras (el 74%) se concentraron en el primer año de gestión, en un contexto de fuerte recesión, con restricciones de acceso al mercado cambiario de los importadores y con un tipo de cambio en niveles históricamente altos tras la devaluación de diciembre de 2023.

El pago en efectivo de los vencimientos es una práctica poco frecuente que refleja la dificultad de la Argentina para volver al mercado voluntario de deuda Marcos Brindicci

A partir de 2025, atravesado por elecciones provinciales y legislativas, el Banco Central priorizó acelerar la desaceleración inflacionaria por sobre la acumulación de reservas. Esa decisión generó dudas en el mercado financiero, limitó la baja del riesgo país y, en consecuencia, postergó el regreso de la Argentina a los mercados internacionales.

Por ese motivo, pese a que un año atrás el Gobierno confiaba en poder refinanciar los vencimientos de deuda, volvió a apelar a dólares propios para enfrentar el pago de los US$4300 millones.

Con el objetivo de seguir sumando divisas sin presionar sobre el tipo de cambio, el Ejecutivo recurrió en tres ocasiones a préstamos sindicados con bancos, conocidos en la jerga financiera como operaciones de pase pasivo (REPO), que implican entregar bonos como garantía a cambio de financiamiento.

En esta última operación, el Gobierno consiguió un monto mayor —US$3000 millones, frente a los US$2000 millones de junio y los US$1000 millones de enero de 2025—, a una tasa más baja (7,4%, frente al 8,25% y el 8,8%, respectivamente), aunque a un plazo más corto: 12 meses, frente a los 22 y 28 meses de las operaciones previas.

La estrategia es consistente con la expectativa oficial de que el país pueda volver este año a los mercados internacionales, luego de haber emitido en diciembre pasado un bono por casi US$1000 millones en el mercado de crédito local.

De cara a 2026, el Banco Central se fijó como objetivo sumar entre US$10.000 y US$17.000 millones de reservas. Para evitar una nueva pérdida de divisas, será clave lograr la refinanciación de los vencimientos de deuda, algo que podría concretarse si el riesgo país baja desde los actuales 550 puntos a menos de 400 unidades en las próximas semanas.