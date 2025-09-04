“Ni un sólo dólar del Fondo”: el vicepresidente del BCRA dijo que no tienen apuro en comprar reservas

SAN CARLOS DE BARILOCHE.— Tasas por las nubes, intervenciones oficiales para contener el tipo de cambio y reservas bajo la lupa. Pese al clima de tensión que atraviesa el mercado, el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladímir Werning, buscó llevar calma, dijo que no se gastó ni un sólo dólar del Fondo Monetario Internacional (BCRA) y que en el Gobierno no tienen apuro en acumular reservas. Para el funcionario, la volatilidad es la habitual de años electorales.

“No hemos gastado ni un dólar de las reservas que nos dio el Fondo Monetario Internacional”, aseguró en parte de su exposición en esta ciudad y luego aclaró: “Nosotros lo que vemos es que teniendo tantas reservas, no tenemos apuro a comprar. Dejando pasar el año electoral, yendo eventualmente al mercado a refinanciar la deuda, se va a hacer muy fácil acumular reservas.

“Este año es muy importante porque es un año electoral. Es un año típico en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque vemos una mayor volatilidad temporaria en lo que es la demanda de dinero y eso se manifiesta en los mercados, en la volatilidad cambiaria, por ejemplo. También se reflejan expectativas de analistas que esperan ahora un aumento o unas tasas de interés más altas en el corto plazo de lo que esperaban hace uno o dos meses. Pero las expectativas son declinantes, es decir, lo ven como un efecto temporario. Efectivamente, marcado por la coyuntura actual, muy marcada por el tema electoral. Si bien es típica la sensación de volatilidad, detrás hay solidez, no inestabilidad", dijo.

La tribuna de ejecutivos de finanzas de las grandes compañías argentinas, sociedades de bolsa y economistas, que lo escuchaban, viajaron hasta Bariloche para encontrarse en el 46º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). También asistieron políticos. En la primera fila estaban la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

La nueva política de intervención por parte del Tesoro dentro del esquema de flotación por bandas fue una de las preguntas que llegaron desde el público. Sin embargo, no hubo una respuesta clara. El vicepresidente del BCRA dejó todo en manos de la presentación que dará Quirno mañana. “El régimen cambiario es un régimen donde el Banco Central tiene un objetivo muy claro, transparente, con reglas. Y no ha cambiado nada desde que nosotros asumimos. De hecho, enfatizo en que no hemos gastado ni un dólar de las reservas que nos dio el Fondo Monetario Internacional. Están disponibles para sostener este régimen cambiario a futuro, sin ningún problema”, aclaró.

Para el vicepresidente del BCRA, la volatilidad de las últimas ruedas tiene un componente de incertidumbre elctoral TWITTER / MARIANAKBOOM - TWITTER / MARIANAKBOOM

Las reservas internacionales del BCRA fueron otro eje de la charla, luego de que el Gobierno lograra flexibilizar esta meta de cara al acuerdo con el FMI. “Se creó una sensación falsa de escasez”, aseguró. Según explicó el vicepresidente de la autoridad monetaria, la meta a lo largo del programa “no ha cambiado nada” y a los directivos del Fondo les “pareció bien” que en el corto plazo no se ponga “la vara tan alta”. De nuevo, mencionó que con el “riesgo electoral” en los próximos meses, “sería contraproducente” que el BCRA compre reservas porque emitiría pesos en un contexto de reducción de la demanda de dinero.

“Nos dimos más espacio para dejar que estos eventos de incertidumbre queden atrás. También vale la pena decir que se generó en torno a esta discusión cierta noción que el equipo económico tenemos una visión opuesta. Se decía que había que comprar reservas para llegar a tener acceso al mercado. En realidad, nosotros lo que vemos es que teniendo tantas reservas, no tenemos apuro a comprar. Dejando pasar el año electoral, yendo eventualmente al mercado a refinanciar la deuda, se va a hacer muy fácil acumular reservas. Es al revés. Hay que tener acceso al mercado para que las compras de reservas que uno pueda hacer durante el año queden en el Banco Central y no tengan que ir en pagos netos de deuda", aclaró.

También las altas tasas de interés serían de corto plazo, en la visión que tiene el Gobierno. La situación de estrés se generó luego del desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) a comienzos de julio, a pesar de que venían en conversaciones con los bancos en cómo lograr una transición elevada. “Lamentablemente, durante esa transición, en vez de reducir las colocaciones de deuda, las duplicaron”, se lamentó.

“Es un shock electoral. Es un fenómeno que aún está normalizándose en el mercado, por las razones microeconómicas, por el manejo monetario. Las elecciones implican un riesgo y eso también lo reflejan las tasas. Pero los niveles de tasas reales en modelos de pricing tienen un componente que es la volatilidad y, estando en año electoral, la volatilidad ha sido máxima. Si los riesgos de las elecciones disminuyen, la volatilidad cae y eso solo va a ayudar que los niveles de las tasas vuelvan a su nivel normal. Hay una sensación de improvisación, algunos dicen. Pero trabajamos firmemente en llevar esto a la normalidad", aseguró.

El Gobierno intervendrá el precio del dólar

En modo electoral, Werning remarcó que en estas elecciones la sociedad “tiene la oportunidad” de elegir un Congreso que tenga “una vocación muy fuerte para cambiar el rumbo”. Con un gráfico que lo acompañó, hizo hincapié en que las reservas líquidas contra los pasivos remunerados demuestran que hace dos años el BCRA estaba en una peor situación que cuando arrancó la hiperinflación en 1981.

"Creo que es importante saber que evitamos ser Venezuela. Ahora la aspiración es buscar el rumbo que eligieron países como Polonia. Eso es lo que se juega en esta elección. Nosotros, desde la política monetaria y fiscal, ofrecemos las bases, la tranquilidad para que la ciudadanía pueda pensar en el largo plazo”, cerró.