En el Gobierno no prevén una baja de impuestos para contener el aumento del precio de la nafta

HOUSTON.- Mientras la guerra en Medio Oriente continúa presionando sobre las cotizaciones internacionales del petróleo, con el barril de referencia Brent en torno a los US$100, en la Argentina hay especial atención a los precios de los combustibles en los surtidores, que en lo que va del año acumulan una suba cercana al 22%.

En ese contexto, en el marco de la mayor conferencia global de energía que se desarrolla en Houston, una alta fuente cercana al Gobierno señaló que, pese a ese impacto derivado del conflicto bélico, no está en consideración bajar impuestos a los combustibles, pero que podría no aplicarse el aumento gradual impositivo que ya está pautado.

Así, se descarta la posibilidad de intervenir en el mercado de combustibles para contener los aumentos de precios en los surtidores, que solo en marzo acumulan una suba de 19%.

Cerca del Gobierno señalaron a LA NACION, en el marco de la CERAWeek, que los mercados están atentos a las decisiones sobre las “reglas de juego” y que es relevante “no intervenir ni tomar medidas que afecten al ecosistema de negocios”, aun en un marco de fuerte volatilidad global derivada de la guerra en Medio Oriente.

Además, la fuente destacó que los integrantes del mercado de los combustibles “están funcionando y están soportando muy bien” los cambios de las últimas cuatro semanas, desde que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel atacaran al régimen iraní. “Estamos muy conformes con el funcionamiento”, evaluó.

Los precios locales de la nafta y el gasoil aún reflejan un valor del barril en torno a los US$78, mientras que su cotización internacional ronda los US$100.

En el último mes, la nafta y el gasoil aumentaron alrededor del 19% en la Ciudad de Buenos Aires , donde los precios son más bajos debido a la mayor competencia entre estaciones de servicio y una menor carga impositiva. El litro de nafta súper promedia los $1912, la premium llega a $2090, el gasoil a $1960 y el gasoil premium a $2162.

Llenar un tanque de 50 litros de nafta súper en YPF pasó de costar $80.450 a principios de febrero a $95.600 en CABA.

Debido a los daños que hubo en la infraestructura petrolera y gasífera de los países de Medio Oriente, las empresas y los analistas internacionales creen que llevará tiempo volver a los niveles de producción previos al conflicto.