Las razones de Continental para afianzar su presencia en Vaca Muerta y un mensaje de su CEO: “No hagan nada que desaliente la inversión”

HOUSTON.- El creciente interés por Vaca Muerta para los gigantes del mercado energético global sumó otro capítulo en esta ciudad, la capital petrolera de Estados Unidos, donde se desarrolla la conferencia mundial más importante del sector.

En un side event dedicado íntegramente a Vaca Muerta y su potencial, Doug Lawler, presidente y CEO de Continental Resources, pionera en el desarrollo de la producción no convencional (shale) en Estados Unidos- explicó los motivos que movilizan a la empresa a afianzar su presencia en el país y dejó un mensaje a los funcionarios y ejecutivos que lo escuchaban: “No hagan nada que desaliente la inversión“.

“Lo que observamos [en Vaca Muerta] es que la calidad de la roca es simplemente increíble y que está lista para ser desarrollada y movilizada. Creemos que las lecciones aprendidas de los yacimientos shale en Estados Unidos son directamente aplicables a los yacimientos shale aquí“, dijo Lawler en el inicio de su presentación del evento organizado por EconoJournal, a sala llena en un hotel del centro de Houston.

“Creemos que existe una propuesta de valor excepcional, no solo para la Argentina, sino para el mundo entero, ya que la Argentina tiene la capacidad de exportar y contribuir significativamente al perfil energético global“, explicó.

El presidente y CEO de Continental, Doug Lawler. Houston Chronicle/Hearst Newspapers - Hearst Newspapers

Los escuchaban, entre otros, los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marin; el CEO de Geopark, Felipe Bayón; el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous; el vicepresidente de Gas y Energía de Pan American Energy (PAE), Rodolfo Freyre; el vicepresidente de Exploración y Producción para América de TotalEnergies, Javier Rielo; el CEO de Compañía General de Combustibles (CGC), Hugo Eurnekian; y el empresario José Luis Manzano, fundador y presidente de Integra Capital.

“Parte de nuestro interés en la Argentina también se debe a que todos los recursos necesarios para movilizar la energía, el petróleo y el gas aún no se han movilizado por completo”, destacó el presidente de Continental, La empresa fundada por el magnate estadounidense Harold Hamm.

“Ese recurso es el capital humano continuo, el personal técnico, los expertos en geociencias e ingeniería, así como las empresas de servicios para el transporte de estos productos. Y, como todos sabemos, se encuentra en una etapa muy temprana”, explicó. “Por lo tanto, consideramos que esta oportunidad, de cara al futuro, es sumamente significativa”, amplió.

Tras la compra de activos petroleros a Pluspetrol, Continental Resources anunció a comienzos de año una asociación con PAE para acelerar el desarrollo de cuatro bloques de petróleo en Vaca Muerta.

En otro tramo de su exposición, Lawler dejó un mensaje para que el desarrollo de Vaca Muerta mantenga una senda ascendente. “No hagan nada que desaliente la inversión, porque si desalientan la inversión, eso perjudica en última instancia a los ciudadanos de la Argentina y retrasará que el petróleo y el gas contribuyan sustancialmente al panorama energético mundial“, dijo.

Un pozo en Vaca Muerta. Vista

Luego, destacó que otra de los ejes que “entusiasma” a la compañía es la “cooperación” entre la administración de Javier Milei y los gobiernos provinciales y sus autoridades.

“Es una cooperación que fomenta la inversión y que constituye, sin duda alguna, la medida acertada para generar el mayor valor posible para la Argentina, para las provincias y para los habitantes del país. Y lo mejor de todo es que esto beneficiará al mundo entero”, señaló.

“Como se observa en el caso de Estados Unidos, en los próximos cinco a diez años la producción podría estancarse y comenzar a declinar. Tengo la firme convicción de que esa brecha en el suministro global será cubierta y compensada, en gran medida, por la Argentina”, aventuró Lawler.