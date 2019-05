Salarios: el Gobierno avanza con paritarias al 28%, más revisiones

Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Metalúrgicos y gastronómicos cerraron con esa variación, pese a que habrá ajustes por la suba de precios y recomposiciones por 2018; esperan a UPCN y Comercio

22 de mayo de 2019

El Gobierno parece haber encontrado el número mágico para las paritarias de 2019: 28%. Por debajo de la inflación estimada para este año, pero sin descuidar el proceso electoral, no obstante, el Ministerio de Producción y Trabajo promueve revisiones futuras e incluso algunos reconocimientos del poder de compra perdido durante 2018.

Luego de que los trabajadores de la carne y de estaciones de servicio cerraran en torno de ese porcentaje, en los últimos dos días fue el turno de dos importantes sindicatos: los metalúrgicos y los gastronómicos.

Los primeros cerraron un acuerdo del 28% en tres tramos; un 15% en abril; otro 8% en julio y 5% en octubre. Por recomposición de los salarios del año pasado, se pactó una suma de $12.000 "excepcional y por única vez", según informaron desde la cartera que conduce Dante Sica . En noviembre, las partes realizarán una revisión del acuerdo.

El mismo se cerró entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima), la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines (Caiama), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar (Fedehogar) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), indicó Producción y Trabajo en un comunicado.

Los gastronómicos, en la misma línea, sellaron un convenio para 2019 de 28% en tres tramos: 10% en junio; 15% en octubre y 3%, que se comenzará a cobrar en febrero para algunos sueldos y en marzo para otros. La revisión del acuerdo sería en este último mes, informaron. Los gastronómicos recibieron además un 15% extra como recomposición de 2018.

"En la reunión, que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Producción y Trabajo, estuvieron presentes los representantes de la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra)", señalaron.

Más allá de estas dos grandes paritarias cerradas en los últimos días, cerca de Sica esperan avances con la paritaria mercantil, la más grande del país, en las próximas horas. Días atrás la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) debió salir a desmentir los rumores sobre el cierre con un determinado porcentaje. "Si bien están abiertas las conversaciones con el gremio, aún el acuerdo no está cerrado y se está trabajando fuertemente para llegar a un consenso que proteja los intereses de las pequeñas y medianas empresas argentinas, pero de forma ecuánime que no afecte la fuente de ingreso de los trabajadores", indicaron en la CAME.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio estatal más grande, trabaja además en el cierre de su paritaria en los próximos días. Fuentes gubernamentales estimaron a LA NACION que el número final estará cerca del 28% (entre 25% y 30%). "Va a estar a tono con el resto de las paritarias", contaron, y agregaron que tendrá una cláusula de revisión, pero probablemente no tenga un reconocimiento por 2018. Los empleados estatales, recordaron en el oficialismo, cerraron el año pasado en un 21%, pero tuvieron varios pagos extras y el bono de fin de año autorizado por el FMI. Más allá de esos pagos, los aumentos de sus sueldos no alcanzaron a la inflación del año.

Hoy, además, habrá en el Ministerio de Producción y Trabajo una reunión para tratar el reclamo de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que realizó el 1º de mayo un paro por "la eliminación del impuesto a las ganancias y un aumento de emergencia para los jubilados". Ese espacio esperaba volver a parar por el mismo objetivo el sábado. "Todavía el tema está verde", dijeron cerca de Sica, pese a que fueron optimistas.

Sica estuvo ayer en el seminario "Industria, dimensión y formación profesional", que organizó la CGT. Del encuentro participaron el secretario general de la CGT, Héctor Daer; el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y el director de OIT-Cinterfor, Enrique Deibe.

"La Argentina tiene que adaptarse a un cambio tecnológico y a las nuevas formas de producción en las industrias", afirmó Sica, que pidió un diálogo tripartito para impulsar el empleo decente. "Para lograr que los nuevos modelos de negocios tengan un impacto positivo en nuestra economía tenemos que trabajar en conjunto para que las empresas adopten correctamente las nuevas tecnologías y para que junto a sindicatos, actores sociales, el sistema educativo y el apoyo del Estado, los trabajadores puedan capacitarse correctamente", definió.