Cuánto gana un gendarme en marzo de 2026
El personal que trabaja en todo el país cuenta con salarios idénticos a los meses previos; cuándo se hizo la última actualización de haberes
El personal de la Gendarmería Nacional que reliza sus tareas en todo el país recibe en marzo una suma similar a la del mes anterior, dado que aún no hubo una actualización de haberes para todas las categorías del sector.
Hasta que no se emita una nueva reolución por parte del Ministerio de Seguridad, sigue vigente la resolución 944/2025, que reajustaba los salarios hasta el mes de noviembre de 2025.
Esa es la normativa más reciente y por ello, en marzo, los gendarmes cuentan con los mismos valores que en los meses previos, hasta que se dé a conocer una nueva actualización de haberes.
Cuánto gana el personal de Gendarmería en marzo de 2026
El personal de la Gendarmería Nacional Argentina recibe en el tercer mes del año los siguientes montos, según el cargo que ocupen:
- Comandante General: $2.635.216
- Comandante Mayor: $2.398.955,25
- Comandante Principal: $2.153.607,57
- Comandante: $1.771.955,58
- Segundo Comandante: $1.453.912,27
- Primer Alférez: $1.226.738,49
- Alférez: $1.089.756,36
- Subalférez: $990.687,61
- Suboficial Mayor: $1.533.000,48
- Suboficial Principal: $1.387.330,82
- Sargento Ayudante: $1.261.209,85
- Sargento Primero: $1.146.554,38
- Sargento: $1.042.322,17
- Cabo Primero: $947.565,63
- Cabo: $861.423,24
- Gendarme: $783.112,06
- Gendarme II: $711.920,04
Cuánto ganan los gendarmes con funciones de prevención barrial en marzo de 2026
En tanto, los gendarmes que cumplan tareas de prevención barrial cuentan con un esquema suplementario especial para calcular sus ingresos:
- Comandante General: $1.099.756,56
- Comandante Mayor: $956.312,03
- Comandante Principal: $820.868,51
- Comandante: $707.647,32
- Segundo Comandante: $604.823,59
- Primer Alférez: $525.932,96
- Alférez: $482.508,12
- Subalférez: $446.764,19
- Suboficial Mayor: $647.790,14
- Suboficial Principal: $605.411,34
- Sargento Ayudante: $565.806,85
- Sargento Primero: $523.895,10
- Sargento: $471.979,46
- Cabo Primero: $410.415,01
- Cabo: $383.565,96
- Gendarme: $358.473,13
- Gendarme II: $343.478,67
Cuáles son los requisitos para ingresar a la Gendarmería Nacional Argentina
- Ser argentino, nativo o por opción.
- Poseer el Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado.
- Tener entre 17 y 25 años de edad al 31 de diciembre del año en curso de su postulación (los postulantes menores de edad deberán presentarse acompañados de ambos padres o tutores indefectiblemente, con documentación que lo acredite).
- Estatura: mujer, entre 1,60 y 1,85 centímetros y hombre: entre 1,66 y 1,95 centímetros.
- No se permiten tatuajes que sean visibles en rostro, cuello y/o cráneo, o en otra parte del cuerpo, que sean visibles circunstancialmente con el uso de cualquier uniforme reglamentario de la fuerza.
