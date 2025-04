Se derrumban las bolsas en Asia y anticipa otro lunes negro para los mercados, tras las medidas de Trump

Los mercados de Asia se desplomaron en las primeras horas del lunes producto de los temores a una guerra comercial global, por lo que se vieron fuertes caídas en la bolsa de Japón, los futuros, y el petróleo, con un impacto que llegó hasta las criptomonedas, que no quedaron ajenas al derrumbe. Un combo que podría anticipar un “lunes negro”, con bajas aún más fuertes que en los últimos días de la semana pasada, mientras se esperan recortes rápidos de las tasas impuestas por Estados Unidos.

El ruido se inició con un retroceso de más del 7% del índice Nikkei 225 japonés en la apertura y siguió con el precio del petróleo cayendo un 3%, por la preocupación de que se pueda desacelerar la economía mundial y debilitar la demanda de petróleo. El futuro del crudo inició la primera rueda de la semana por debajo de los 60 dólares.

En Taiwán, las acciones se desplomaron casi un 10% en las primeras horas, tras dos días festivos en el mercado taiwanés el jueves y viernes pasado, por lo que el índice de referencia TWII cayó a su nivel más bajo en más de un año. En declaraciones a los periodistas poco después de la apertura del mercado, el presidente de la Bolsa de Valores de Taiwán, Sherman Lin, dijo que se coordinaría con el regulador financiero para tomar fuetes medidas de estabilización si fuera necesario, consigna Reuters. Hong Kong, por su parte, abrió -9%. Igualmente, el índice referencial S&P/ASX 200, de las mayores 200 empresas australianas, perdió 6,09% después de la apertura de la bolsa de Sídney.

Donald Trump negó el domingo que planeara una liquidación intencionada de las acciones e insistió en que no podía prever las reacciones del mercado. Advirtió que no llegaría a un acuerdo con otros países a menos que se resolvieran los déficits comerciales. “A veces tienes que tomar la medicina para arreglar algo”, dijo el presidente a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One mientras regresaba a Washington de un fin de semana de golf en Florida. Los socios comerciales están “viniendo a la mesa” y “quieren hablar”, añadió.

Desplome de los futuros de las acciones de EE.UU.

Los futuros de las acciones estadounidenses abrieron con una fuerte baja el domingo por la noche, lo que sugiere una continuación de la liquidación de dos días que borró miles de millones de dólares de los valores de las acciones después del anuncio de aranceles del gobierno de Donald Trump la semana pasada, reporta Reuters.

Los inversores anticipaban otra semana turbulenta a medida que los socios comerciales globales reaccionaban a los aranceles más severos de lo esperado. El inicio de la sesión mostró caídas cercas al 5% en los futuros de las acciones del S&P 500, Dow Jones y Nasdaq.

Criptomonedas, a la baja

Los paneles aparecieron en rojo durante la noche del domingo: Bitcoin (-5%) y Ethereum (-10%) lideraron las caídas entre las criptos, con el Bitcoin cotizando debajo de los 80.000 dólares.

Incertidumbre global

Wall Street atraviesa una caída histórica. Luego de que Donald Trump anunciara un aumento de los aranceles a las importaciones, China fue uno de los primeros países en responder y anunció que subirá la alícuota al 34% para los productos provenientes de Estados Unidos. La reacción de los mercados internacionales fue inmediata: el viernes las pantallas volvieron a teñirse de rojo, ante los temores de una guerra comercial que provoque un nuevo fogonazo inflacionario y que lleve a una recesión económica.

El buque de carga Ever Frank entrando a San Francisco

El sábado entró vigor en Estados Unidos un impuesto universal a las importaciones del 10% y el miércoles aumentarán los gravámenes a las importaciones provenientes de algunos países, como los miembros de la Unión Europea (20%) y China (34%), anunció Trump el 2 de abril.

La Argentina no quedó ajena a los acontecimientos, mientras que el Gobierno busca negociar una baja de aranceles al 0% para algunos productos, tras recibir el miércoles una alícuota del 10%. En la última rueda de la semana, el riesgo país subió y superó la barrera de los 900 puntos básicos, mientras que las acciones cayeron hasta 12% en el exterior y los dólares financieros tocaron el valor nominal más alto desde agosto pasado.

Donald Trump

El gobierno de Trump aseguró este domingo que más de 50 países han pedido negociar para eliminar o reducir los aranceles impuestos por Washington, unas conversaciones que, añadió, pueden tardar meses en dar frutos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en NBC que “más de 50 países se han puesto en contacto con el gobierno para reducir los aranceles y poner fin a la manipulación de sus divisas”.

China respondió de inmediato a los impuestos a sus productos con medidas similares contra Estados Unidos. En cambio, los líderes europeos intensificaron sus contactos durante el fin de semana antes de que el lunes se reúnan los ministros de Comercio de la Unión Europea (UE) para acordar la respuesta del bloque.

”El mundo tal y como lo conocíamos ha desaparecido”, predijo el primer ministro británico, Keir Starmer, ante este cambio en el comercio internacional.”¡Algún día la gente se dará cuenta de que los aranceles, para Estados Unidos, son algo muy hermoso!”, escribió Trump el domingo en su red Truth Social.

