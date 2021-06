Se estancaron las negociaciones por las paritarias 2021 del sector de la salud

En un contexto de crisis del sector de la salud y en momentos en que las empresas de medicina prepaga, clínicas y demás prestadores del rubro presentaron ante la Justicia una medida cautelar para que se les aumentar sus cuotas, las negociaciones por las paritarias de esta actividad están estancadas.

En una nueva reunión realizada hoy a la tarde en el Ministerio de Trabajo de la Nación, los representantes de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) le comunicaron al ministro, Claudio Moroni, y a las autoridades de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) que “si los prestadores no reciben el aumento de aranceles necesario para afrontar las paritarias 2021, no pueden avanzar en la negociación”.

En este sentido, los representantes de la FAPS explicaron –como ya lo han hecho en reiteradas oportunidades– que los ingresos de los prestadores están atados a los aranceles impuestos por los financiadores (obras sociales, empresas de medicina prepaga, PAMI), y que, si esos aranceles no se actualizan acorde al porcentaje solicitado por Fatsa para la negociación paritaria actual, las instituciones prestadoras no tienen posibilidad alguna de enfrentar el aumento.

Asimismo, frente a esta situación crítica que enfrenta el sector prestador de salud, desde la FAPS informaron que el próximo miércoles próximo realizarán una Convocatoria Nacional de Prestadores vía streaming, donde analizarán los pasos a seguir frente a la dramática falta de financiamiento del sistema, en el marco de la segunda ola de la pandemia por Covid.

Por su parte, Fatsa también expresó mediante un comunicado que los tiempos de gestión y negociación se encuentran agotados. porque “los empresarios han adoptado una posición firme e intransigente en relación a la actualización del valor de los salarios”.

Asimismo, Fatsa destacó que en las próximas horas convocarán a los cuerpos orgánicos de esa federación, al Consejo Directivo Nacional y a los secretarios generales de todos los sindicatos afiliados para resolver un plan de lucha. “No vamos a tolerar más dilaciones, negativas ni evasivas. No vamos a resignar el poder de compra de los salarios de los trabajadores”, subrayaron en el comunicado. Y agregaron: “Sin salarios no hay salud”.

LA NACION