Según The Economist: por qué fueron Argentina y el Reino Unido los que lograron el mejor acuerdo comercial con Donald Trump

En las últimas semanas, el presidente Donald Trump ha firmado nuevos acuerdos comerciales con la Argentina y la India. Ambos países han obtenido una reducción parcial de los aranceles a cambio de facilitar a las empresas estadounidenses la venta de productos a sus ciudadanos . La reacción de estos últimos no se ha hecho esperar. Los sindicatos de agricultores indios han calificado el acuerdo de “rendición total”, y un político de la oposición ha advertido de que la India corre el riesgo de convertirse en “un vertedero”. Este tipo de acusaciones ya nos resultan familiares. El exprimer ministro francés describió el acuerdo de la UE con Estados Unidos como un acto de “sumisión”.

Aunque Trump está muy lejos de los “90 acuerdos en 90 días” que prometió su administración el pasado mes de abril, ha firmado una gran cantidad de ellos. Estados Unidos ha concluido cinco acuerdos comerciales recíprocos definitivos, entre ellos con Camboya, Malasia y la Argentina, además de una docena de “marcos” más flexibles con socios como la UE y la India. Estos acuerdos son deliberadamente escuetos: tienen menos de ocho páginas y están repletos de declaraciones vagas, como que los países “tienen la intención de discutir” ciertos asuntos. Ninguno cuenta con la aprobación del Congreso, tiene carácter vinculante ni establece un mecanismo claro de resolución de controversias. Aun así, han establecido nuevas condiciones de acceso al mercado estadounidense. ¿Quién ha salido ganando?

Camboya y Malasia pagaron el precio más alto. Al carecer de tamaño, influencia y mercados alternativos creíbles, ambos países se apresuraron a firmar acuerdos al margen de una cumbre celebrada en octubre. A cambio de nuevos aranceles recíprocos del 19% y exenciones para muchas exportaciones, ambos países ofrecieron concesiones radicales. Algunas eran convencionales, como la eliminación de los aranceles sobre los productos estadounidenses y la flexibilización de las normas sanitarias. Otras iban mucho más allá. Malasia aceptó reflejar los controles de exportación estadounidenses contra terceros países “no comerciales” (es decir, China) y consultar al Sr. Trump antes de firmar acuerdos comerciales digitales con otros países. Además, Estados Unidos puede rescindir el pacto si Malasia firma otro acuerdo que no le guste. Un antiguo político malasio lo calificó como “el peor acuerdo” que ha firmado Malasia desde su independencia en 1957. Incluso el actual ministro de Comercio de Malasia ha hablado de cláusulas “injustas”.

Los que tienen más influencia sobre Estados Unidos, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán, cedieron menos. Este grupo controla todo, desde las cadenas de suministro industriales hasta los chips semiconductores avanzados, por lo que pudo negociar más. Cada uno de ellos se enfrenta a aranceles recíprocos del 15% y ha conseguido una reducción significativa de los impuestos sobre productos como automóviles, medicamentos y semiconductores. A cambio, acordaron eliminar muchos aranceles industriales y agrícolas y reducir las barreras no arancelarias a los vehículos estadounidenses. También hicieron promesas llamativas, como la de la UE de comprar energía estadounidense por valor de US$750.000 millones, o la de Taiwán de invertir US$250.000 millones en ese país, que es poco probable que se cumplan.

La India también negoció un acuerdo mediocre desde una posición de dependencia limitada, ofreciendo una liberalización selectiva en lugar de concesiones generales. Consiguió un arancel recíproco del 18%, además de exenciones condicionales para los medicamentos genéricos y las piezas de aviones y automóviles. A cambio, facilitará el acceso al mercado de los productos industriales estadounidenses y de algunas exportaciones políticamente sensibles, como los productos de maíz modificados genéticamente.

Los países que obtuvieron el mayor acceso al mercado estadounidense, a cambio de ceder lo mínimo, fueron la Argentina y Gran Bretaña. Ambos recibieron aranceles limitados al 10% con importantes excepciones, como la posibilidad de vender grandes cantidades de carne sin aranceles a los estadounidenses. Las empresas británicas pueden vender 100.000 automóviles al año con un arancel del 10% y han conseguido recortes en los impuestos sobre las piezas de automóviles y el acero. A cambio, ambos países ampliaron el acceso de las empresas estadounidenses a sus mercados, pero evitaron las obligaciones generales impuestas en otros lugares.

Para quienes consideran el comercio como un juego de suma cero, en el que los déficits significan fracaso y los superávits éxito, Trump ha sido el claro ganador. Estados Unidos ha obtenido un mayor acceso al mercado para sus exportadores, promesas de desmantelar las barreras no arancelarias y grandes compromisos de inversión. Casi todos los acuerdos también prescriben la cooperación en materia de control de las exportaciones y prácticas desleales por parte de terceros países, es decir, China. Muchos también restringen los impuestos sobre los servicios digitales y amplían el alcance de la regulación estadounidense en el extranjero.

Sin embargo, ese pensamiento mercantilista —las exportaciones son buenas, las importaciones son malas— es una mala forma de llevar la cuenta. Los aranceles más elevados de Estados Unidos imponen costos a los consumidores y reducen la competencia. Por el contrario, sus socios comerciales se ven obligados a abrirse. Indonesia está suavizando las restricciones a la exportación de níquel; la India está flexibilizando el comercio agrícola; y la UE está reduciendo tanto las barreras arancelarias como las no arancelarias. Estos cambios perdurarán más allá de los propios acuerdos. Al final, los países que hicieron las mayores concesiones pueden ser los que más ganen.