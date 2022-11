Sergio Massa: “Tenemos que terminar de estabilizar y plantear el 2023 como el inicio de un programa de cinco años”

escuchar

Rodeado de empresarios en la 28° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), el ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó que -a cien días de asumir el rol en el Gabinete- “el proceso de estabilización no terminó”. “Tenemos que terminar de fortalecer nuestro programa de acumulación de reservas, tenemos que avanzar un poco más en las medidas que terminen de garantizar que tenemos orden fiscal para demostrar el primer gesto de autoridad frente a una crisis lo hacemos desde el Estado”, diagnosticó.

Con palabras de agradecimiento a los parlamentarios del bloque radical que acompañaron el Presupuesto, Massa repasó los últimos meses de gestión. “El desafío más grande era estabilizar y volver a intentar poner en un estado de funcionamiento mínimo todo el proceso y las variables económicas”, señaló el titular del Palacio de Hacienda, quien aseguró: “El orden fiscal es inexorablemente lo que tenemos que recorrer”.

“Vamos a cerrar el año cumpliendo y esperando la meta de reservas, vamos a cumplir la meta del 2,5 de déficit fiscal, que sirve para estabilizar macroeconómicamente junto con el fortalecimiento de reservas, con instrumentos como los multilaterales”, pronosticó Massa.

Y reiteró: “Tenemos que terminar de estabilizar y plantear el 2023 como el inicio de un programa de cinco años”.

En este sentido, el ministro de Economía consideró: “Entendemos que en la medida que alineemos incentivos y cuidemos nuestros recursos y nuestros dólares los pongamos para garantizar la producción y no para que algunos vivos cambien dos veces el avión durante un año, de alguna manera vamos a poder darle a la Argentina un proceso industrial más apropiado”.

“Financiamiento para importaciones”

El ministro Massa anunció esta tarde que el Gobierno trabaja con el Banco Nación para habilitar “un mecanismo” para que “todos aquellos sectores y actores que tengan capacidad de crédito en la Argentina, pero no tengan acceso a los mercados de crédito internacional” puedan acceder a financiamiento.

“Lo que hacemos es colateralizar garantías para darles financiamiento desde Estados Unidos y desde España (a través de Banco Nación) a los que necesitan importar desde el mercado europeo y desde Estados Unidos” , señaló esta tarde al participar en la Conferencia Industrial de la UIA en el porteño Parque Norte.

El ministro Sergio Massa en la UIA Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Entiendo que, a pesar de eso, hay sectores que necesitan un mecanismo que les permita resolver problemas y les quiero contar a todos que tomamos la decisión de incorporar la mesa semana del trabajo de todo el sector público al director de la UIA para que coordine con las cámaras para resolver situaciones criticas”, anticipó Massa.

Y agregó: “Queremos que el acceso a dólares se utilice para el trabajo y la producción, no para especulación, no para importación de bienes terminados que no necesitamos y muchas veces termina siendo parte del sistema de abuso que reina en el comercio argentino”.

