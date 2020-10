Entrevista a Silvina Moschini, la mujer argentina que fundó y lidera un nuevo "unicornio" 03:57

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2020 • 01:17

Silvina Moschini, fundadora de la firma de gestión de trabajo remoto TransparentBusiness, que se convirtió en un "unicornio", participó de Mesa Chica. Al contar acerca de su recorrido como emprendedora lamentó haber tenido que abandonar el país y reparó en la urgencia de trabajar en un marco legal que fomente la innovación. "Si la legislación no acompaña, las compañías se van a ir a montar afuera", opinó.

"La Argentina tiene talento y es una verdadera pena que el mismo sistema que podría apalancar a los emprendedores para que creen 'unicornios' no lo haga", expresó Moschini. Y, en relación a su experiencia personal, agregó: "Me hubiera encantado quedarme en el país, pero siendo emprendedora es muy difícil con el marco legal que está hoy poder crear este tipo de compañías donde no existe legislación para fomentar la innovación".

La líder de la firma de gestión de trabajo remoto opinó que esta problemática podría revertirse si los políticos se sentaran con los emprendedores para trabajar "mano a mano" en un plan que permitiera "a las empresas argentinas brillar en el país y hacia afuera".

En ese sentido, al ser consultada por las oportunidades de inversión que se dan en la Argentina actualmente destacó: "Creo que hay un área de oportunidad muy importante para cambiar la legislación y fomentar que los emprendedores y las personas que tienen ideas puedan brillar".

Silvina Moschini líder y fundadora del nuevo "unicornio" TransparentBusiness Crédito: Gentileza

TansparentBusiness se convirtió en el sexto "unicornio" argentino al alcanzar una valuación privada de US$1000 millones y planea salir a Bolsa en el cuarto trimestre de 2021. Sobre esta evolución, la empresaria se mostró, además de orgullosa, muy agradecida con el equipo de trabajo y con quienes apostaron a la firma. "Hubo gente que desde el primer día nos acompañó con un modelo nuevo, con una compañía que nunca tuvo oficinas y que logró recaudar capital sin tener que pasar por el modelo tradicional".

Moschini contó que, desde la empresa que lidera, se trabajó en todo el tema de gestión remota mucha antes de la pandemia, lo que se tradujo en una gran oportunidad cuando se presentó la situación a nivel global. "El mercado nos acompañó y hoy estamos celebrando un "unicornio" que tiene un tinte de mujer, representando a las emprendedoras argentinas en EE.UU y en el mundo".

Conforme a los criterios de Más información