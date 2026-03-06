Solo dos provincias crearon empleo privado desde que asumió Milei

Ya era sabido que el empleo de calidad estaba estancado en la Argentina desde 2011 —en torno a los 6,1 millones— y que en la gestión libertaria 192.400 trabajadores privados registrados quedaron en el camino. Pero en las últimas horas, los datos registrales oficiales dejaron una novedad gracias a un insólito posteo en X del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. ¿Qué reveló? Que sólo dos provincias -Neuqúén y Río Negro- sumaron trabajadores privados registrados desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada.

Las variaciones difundidas por el mandatario, elaboradas en base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025, muestran que solo esas provincias lograron aumentar la cantidad de trabajadores formales privados; las otras 22 registraron caídas.

Las excepciones fueron Neuquén, con un incremento del 3,4% en el período de tiempo seleccionado, y su vecina Río Negro, con una suba cercana al 0,7%. Ambas fueron impulsadas por la expansión de Vaca Muerta.

Consultado por LA NACION, Jorge Colina, economista del centro de estudios Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), explicó que el impacto del desarrollo energético va más allá de la actividad extractiva. “Vaca Muerta no solo genera empleo en los pozos, sino también en la cadena de valor metalmecánica y en todas las empresas que prestan servicios a las compañías radicadas allí”, señaló el especialista.

En la misma línea, Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, indicó que el sector produce además un efecto de derrame en otras actividades. “Más allá de los puestos que se crean específicamente en energía, hay impacto en servicios, comedores, transporte y otras actividades. Quizás no aumenta tanto el empleo formal energético, pero sí las actividades conexas”, explicó.

Entre las jurisdicciones más grandes, la provincia de Buenos Aires perdió el 3,4% de sus trabajadores privados registrados, mientras que Córdoba mostró un retroceso de 2,4% y Santa Fe, 2,5%. La Ciudad de Buenos Aires también mostró una baja del orden del 2,2%. Varias provincias del norte y del sur registraron retrocesos más pronunciados. Santa Cruz encabezó la caída, con una baja cercana al 16% en la cantidad de trabajadores, seguida por La Rioja (-14%), Formosa (-11%) y Catamarca (-10,7%).

La provincia que gobierna Cornejo, Mendoza, mostró un descenso del 0,6%. Desde hace más de una década, la provincia no logra repuntar en las mediciones y muestra una clara “meseta” en la incorporación de trabajadores al sector formal. Empresarios locales vienen reclamando mayores reducciones impositivas —el impuesto a los Ingresos Brutos— para reactivar la actividad.

“Mendoza vuelve a destacarse en el mapa productivo del país. Se dio a conocer el ranking de variación en el empleo privado registrado y, tras dos años completos de gestión del presidente Milei en la Nación y de nuestro gobierno en la Provincia, Mendoza se ubica entre las jurisdicciones con mejor desempeño en empleo privado registrado de todo el país. Solo nos superan Neuquén y Río Negro, provincias impulsadas por el fenómeno de Vaca Muerta”, escribió Cornejo en su cuenta de la red social X.

“Detrás de ese gran motor energético, Mendoza aparece en el podio del crecimiento del empleo privado en la Argentina. El dato es especialmente valioso porque se da en un contexto nacional muy desafiante, donde la mayoría de las provincias registró caídas, en algunos casos muy pronunciadas, del empleo formal. Mientras en gran parte del país el empleo privado retrocede, en Mendoza se sostiene y fortalece. Es la señal de que hay rumbo, base productiva y un sector privado dispuesto a seguir empujando el desarrollo. Mendoza continúa avanzando todos los días un paso adelante”, cerró.

Más informales y cuentapropistas

Más allá de las particularidades regionales, Colina sostuvo que en el país el empleo continúa creciendo, pero impulsado principalmente por el trabajo independiente. “Incluso durante 2025, el crecimiento de los cuentapropistas provino de los informales. Es decir, ni siquiera son trabajadores inscriptos en el monotributo, sino directamente cuentapropistas en negro. Eso es lo que hoy sostiene el aumento del empleo”, afirmó.

Sigaut Gravina coincidió en que el crecimiento del número de ocupados no se tradujo en más empleo de calidad. “Cuando se observan los datos de ocupación en los dos años de gobierno de Javier Milei, hubo crecimiento del empleo total, pero se destruyeron puestos de trabajo de calidad y aparecieron otros más informales: cuentapropistas, changas o esquemas más grises, como monotributos”, describió.

Repartidores de aplicaciones marcharon en enero reclamando más seguridad y justicia en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Un informe de Idesa señaló que, si se compara el tercer trimestre de 2025 con el mismo período de 2023 —el último antes del inicio del actual gobierno—, el PBI aumentó 1,3%, mientras que el empleo urbano se incrementó 2,3%. Sin embargo, ese crecimiento estuvo compuesto casi exclusivamente por trabajo independiente. El empleo no asalariado o por cuenta propia creció cerca del 14%, mientras que el empleo asalariado registrado en empresas privadas cayó 3%, y el resto de las ocupaciones —la suma de empleo público y empleo asalariado no registrado— se redujo 1%.

“Mientras las empresas privadas destruyeron empleo, toda la expansión del nivel de ocupación se explicó por el autoempleo, es decir, trabajadores sin empleador”, señalaron desde Idesa.

Según datos de la Secretaría de Trabajo citados por el centro de estudios, el 80% de esos trabajadores independientes son informales, es decir, no están inscriptos en el monotributo. “Esto sugiere que, en la mayoría de los casos, el aumento del trabajo por cuenta propia no responde a una vocación emprendedora, sino a la necesidad de generar ingresos para la subsistencia”, indicaron.

Para el think tank, las decisiones de contratación de las empresas dependen principalmente de dos factores. Por un lado, el crecimiento de la economía, que aumenta la demanda de bienes y servicios y genera la necesidad de incorporar trabajadores. Por otro, las normas laborales y la forma en que los jueces las interpretan al momento de aplicarlas.

“En la Argentina, la producción está estancada desde 2011 y las instituciones laborales tienden a desalentar la contratación. Ambos factores ayudan a explicar por qué las empresas no generan empleo asalariado registrado”, concluyeron. Para revertir esta situación, el Gobierno apuesta ahora a que el orden macroeconómico y las reformas estructurales permitan romper el largo ciclo de estancamiento productivo. Con ese objetivo, uno de los instrumentos centrales es la reforma laboral que fue promulgada hoy.