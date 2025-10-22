Sorpresa: la suba de tasas de interés también impactó en algunas cuotas de la moratoria impositiva

El recalentamiento de las tasas de interés en el sistema bancario también se sintió entre algunos contribuyentes que tuvieron que pagar la cuota de la moratoria impositiva. En aquellos planes que se firmaron bajo un acuerdo de tasa variable, hubo aumentos del 44% que se aplicaron de un mes para el otro.

Este incremento no se trata de una decisión discrecional por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde en diálogo con LA NACION aseguraron que no tiene en sus planes cambiar ninguna tasa de interés. “Hay tasas que se adecúan automáticamente con las tasas del mercado”, explicaron fuentes del oficialismo.

Para Alberto Mastandrea, socio de impuestos de BDO Argentina, especialista en tributación y profesor de la UBA, el esquema variable está previsto en la Resolución General 5525 de ARCA, dictada en el marco de la Ley 27.743 de Regularización Fiscal.

Específicamente en el artículo 6° de la norma, dispone que la tasa aplicable a los pagos de facilidades de pago se determina en función de la tasa del Banco Nación para operaciones de descuento comercial —denominada tasa de cartera general— vigente al día 20 del mes anterior al inicio de cada trimestre calendario.

Hasta el mes pasado, regía la tasa vigente al 20 de junio, que era del 3,14% mensual. Sin embargo, en octubre se dio el cambio de trimestre y empezó a aplicar la tasa vigente al 20 de septiembre, que fue del 4,54% mensual. Esta variación representa un incremento cercano al 44%, que se traslada automáticamente a las cuotas de los planes vigentes.

Las tasas aumentaron un 44% de un mes para otro, para aquellos contribuyentes con un plan de pago a tasa variable Daniel Basualdo

“El incremento está directamente vinculado con la volatilidad de las variables económicas que impactan a la Argentina —particularmente el tipo de cambio y el costo del financiamiento—, que inciden sobre la tasa de referencia del Banco Nación. En contextos de inestabilidad como el actual, los movimientos de esa tasa tienden a ser más bruscos, lo que impacta de forma inmediata en el costo financiero de los planes de pago", explicó Mastandrea.

En la página de ARCA, en el segmento Tasas vigentes y aplicables, se puede hacer un seguimiento de cómo evolucionaron las tasas en estos últimos meses. Por ejemplo, la tasa nominal anual (aplica en otros planes de pago) se ubicaba en 28,5% al 20 de julio pasado, cuando el Banco Central arrancó el plan de desarme de las LEFI y provocó una escalada de las tasas de interés en plena crisis de liquidez. Un mes más tarde, el 20 de agosto (aplicable para la cuota de septiembre), la TNA era del 43,5%. En octubre, retrocedió al 42% anual.

“Esta circunstancia impacta directamente en la caja de los contribuyentes adheridos, en un momento particularmente complejo, donde el mercado crediticio se ha retraído por las altas tasas y la volatilidad de las variables financieras. En ese marco, el aumento de la tasa de la moratoria no solo encarece el financiamiento fiscal, sino que acentúa las dificultades de liquidez que enfrentan muchas empresas", advirtió Mastandrea.

Para Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, a la hora de adherirse a un plan de pagos es imprescindible estudiar las condiciones. E incluso cuando ya se está adherido a una moratoria, analizar si conviene seguir a lo largo del tiempo, precancelar las cuotas pendientes, o adherirse a una nueva moratoria que permita reformular el plan.

Impacto De La Suba De Tasas Y El Ajuste Monetario

“Los planes permanentes de pago que existen hoy, por ejemplo, la 5321, toman una tasa fija que se aplica al momento de la adhesión. Hoy es 2,75% mensual y con el tiempo no cambia, a pesar de que el resto de las tasas del sistema financiero lo hagan. Hoy, las tasas variables aumentaron exponencialmente los intereses, por lo que genera un costo muy alto”, completó.