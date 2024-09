Sturzenegger, en modo stand up: se refirió al “arma de la casta”, a Messi y a Alberdi

Escuchar

Era una agenda en la que se hablaba de finanzas, dólar, cepo, inflación, cuestiones técnicas hasta que llegó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Se paró detrás de un atril y dijo: “La casta tiene un arma poderosísima, destructiva. La tengo acá arriba del escritorio. Arrasa con todo y nos deja en la pobreza. El arma de la casta es esto: el papelito”.

Agarró un manojo de papeles y los sacudía. El auditorio permanecía en silencio. Y Sturzenegger se preguntó: “¿Saben de dónde vienen estos papelitos? De intereses y de burocracias que generan sobrecosto y hacen que las cosas en la Argentina terminen siendo caras”. Así citó casos como el de las importaciones del acero, autopartes, y en el día del paro de Aerolíneas Argentinas, aludió a las desregulaciones en materia aeronáutica y las limitaciones que existían para producir algunos bienes, tales como la yerba mate.

“Todos los días en la televisión de Estados Unidos está Leo Messi tomando mate y ¡acá vamos a regular el mate? Daaale”, ironizó.

Un momento que despertó risas entre los ejecutivos de finanzas del IAEF fue cuando Sturzenegger comenzó a hablar del pedido del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, para destrabar el ingreso al país de medicamentos de India. La periodista de LA NACION Florencia Donovan lo interrumpió porque Anmat había publicado una negativa a dicha iniciativa. El ministro se enteró en su momento y dijo: “La casta en acción. Dejámelo a mí”. Comenzó una secuencia de actuación. Simuló tener un arma a la que ajustaba su mira hacia lo que denominó “la República Corporativista de las castas” y, mientras se balanceaba de un lado al otro, el auditorio lo aplaudió.

Luego del mini paso de stand up, el ministro respondió la pregunta sobre qué es lo que viene. Entre ellas, habló de la denominada “ley hojarasca” que propondría eliminar leyes consideradas obsoletas, la reforma laboral y una reforma educativa.

Puntualmente sobre nuevas desregulaciones evitó especificar cuáles serán los nuevos sectores impactados por sus medidas. Pero en ese punto también expresó que no sirve “promocionar a un sector. No me pidan ‘bajen impuestos’, pidan ‘bajen el gasto’”.

La disertación de Sturzenegger además de incluir “pasos teatrales” también contó con una cita cuya autoría, según el Ministro, pertenece a Juan Bautista Alberdi. “¿Qué le pide la riqueza a la ley? Dice Alberdi que es lo mismo que le pidió Diógenes a Alejandro Magno: salí de mi sombra. No me estorbes”, exclamó.

Por eso, identificó “tres batallas” del Gobierno. “Una es la batalla cultural. Javier Milei dice que el Estado es la fuente de todos los problemas. Otra es la de la macro que tiene como eje el equilibrio fiscal y la tercera es contra las corporaciones”. En ese sentido, Sturzenegger cuestionó: “Qué locura tener una aerolínea del Estado”.

Por último, el Ministro se refirió al timing político para avanzar con las reformas que plantea la gestión libertaria. Más aún cuando el año próximo el Congreso estará atravesado por las elecciones legislativas. Entonces, sostuvo que mandarán proyectos, algunos para alcanzar consensos y otros para “desafiar a la casta”.

Transcurrido un tiempo largo de su disertación se preguntó: “¿Esto sigue o estamos esperando a Javier?”. De esta manera, uno de los ministros preferidos del Presidente, que se refiere a él como “El coloso”, le preparó el terreno al jefe del Poder Ejecutivo para que diera su respuesta al documento que presentó Cristina Fernández de Kirchner por la mañana, titulado “Es la economía bimonetaria, estúpido”.

